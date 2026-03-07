ONLINE: Hromadný štart žien na 12,5 km dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE (Kontiolahti)

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 dnes pokračuje vo fínskom stredisku Kontiolahti hromadným štartom žien.
Slovensko bude reprezentovať dvojica pretekárok v zložení Paulína Bátovská Fialková a Ema Kapustová.
ONLINE: Hromadný štart žien dnes (Svetový pohár v biatlone, Kontiolahti, Bátovská Fialková, Kapustová, naživo, LIVE, sobota, výsledky)
Biatlon 2025
07.03.2026 o 13:40
Hromadný štart žien 12,5 km, Kontiolahti
Prebiehajúci
Prenos
4str
Na druhé miesto sa prekvapivo dostáva Fichtnerová, ktorá stráca 29,3s! Hneď za ňou máme Magnussonovú.
4str
Julia Simonová s ďalšou čistou streľbou a dnes zvíťazí keďže Elvira Oebergová aj Michelonová musia ísť do trestného kola!
9,4km
Simonová stratila ďalšie 4s a Elvira Oebergová by ju tak čoskoro mohla predbehnúť. Tretiu Michelonovú a siedmu Bátovskú Fialkovú delia len 3s. Kapustová na 23. mieste.
8,7km
Elvira Oebergová stiahla 3s zo svojej straty na Simonovú. Tretiu máme Michelonovú. Paulína si polepšila na 6. miesto. Ema naďalej na 22. mieste.
3str
Elvira Oebergová urobila chybu a do vedenia sa tak dostáva Julia Simonová, ktorá odstrieľala čisto a vedie tak o 10,1s práve pred Švédkou. Na tretie miesto sa dostáva Anna Magnussonová. Paulína Bátovská Fialková urobila chybu a klesla na 7. miesto. Ema Kapustová s ďalšou čistou položkou! Momentálne ju máme na 22. mieste. Ema je jedinou pretekárkou, ktorá zatiaľ trafila všetky terče!
6,9km
Simonová stratila ďalšie 3s. Na tretiu Knottenovú sa už doťahuje štvrtá Bátovská Fialková a piata Meierová. Hneď za nimi máme aj Michelonovú a Hauserovú. Kapustová klesla o jednu pozíciu.
6,2km
Simonová a Knottenová stratili na Elviru Oebergovú ďalšie 3s. Fantasticky zatiaľ ide Bátovská Fialková, ktorá je už štvrtá a na pódiovú priečku momentálne stráca 5s. Kapustová naďalej na 25. mieste.
2str
Elvira Oebergová zostane líderkou aj po druhej streľbe. Druhá bude Julia Simonová, ktorá bude na Švédku strácať 13,6s. Tretia je so stratou 18,6s Knottenová. Paulína Bátovská Fialková zastrieľala fantasticky a so stratou 28,6s poskočila na 7. miesto! Všetky terče zatiaľ trafila Ema Kapustová, ktorá si polepšila o jednu pozíciu.
4,4km
Jeanmonnotová stiahla 2s zo svojej straty. Na tretie miesto sa dostala Vittozziová. Bátovská Fialková si polepšila o ďalšiu pozíciu na 19. miesto. Kapustová klesla na 26. miesto.
3,7km
Elvira Oebergová navýšila svoj náskok o 3s. Na druhé miesto poskočila Jeanmonnotová. Tretia naďalej Minkkinenová. Bátovská Fialková poskočila o jednu pozíciu, Kapustová si o jednu pozíciu pohoršila.
1str
Po prvej streľbe vedie Elvira Oebergová s náskokom 11,9s pred Lisou Vittozziovou a 12,3s pred Suvi Minkkinenovou. Paulína Bátovská Fialková začína jednou chybou a prepadne sa tak na 21. miesto. Ema Kapustová odstrieľala čisto a z posledného miesta poskočila na 22. miesto a naše pretekárky tak máme momentálne za sebou.
1,9km
Vedenie preberá Braisazová-Bouchetová. Za sebou má sestry Oebergové. Jeanmonnotová po páde stratila 8 pozícii. Voigtová dokonca 9, no tie rozostupy sú minimálne. Paulínu máme na 6. mieste. Ema je posledná.
Pád Voigtovej a Jeanmonnotovej! Tieto pretekárky sa tak prepadnú o niekoľko pozícii.
1,2km
Po 1,2km vedie Minkkinenová pred Elvirou Oebergovou a Braisazovou-Bouchetovou. Bátovská Fialková na 10. mieste. Kapustovú máme priebežne predposlednú.
Štart
Dnešné preteky nám odštartovali. V pretekoch máme dvojité zastúpenie. Číslo 13 má Paulína Bátovská Fialková a číslo 28 má Ema Kapustová.
Štartová listina
1. Lou Jeanmonnotová (FRA)
2. Suvi Minkkinenová (FIN)
3. Hanna Öbergová (SWE)
4. Anna Magnussonová (SWE)
5. Elvira Öbergová (SWE)
6. Maren Kirkeeideová (NOR)
7. Lisa Vittozziová (ITA)
8. Camille Benedová (FRA)
9. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA)
10. Océane Michelonová (FRA)
11. Julia Simonová (FRA)
12. Tereza Voborníková (CZE)
13. Paulina Bátovská-Fialková (SVK)
14. Lisa Theresa Hauserová (AUT)
15. Vanessa Voigtová (GER)
16. Regina Ermitsová (EST)
17. Polona Klemenčičová (SLO)
18. Karoline Offigstad Knottenová (NOR)
19. Marthe Kråkstad Johansenová (NOR)
20. Ella Halvarssonová (SWE)
21. Janina Hettichová-Walzová (GER)
22. Marlene Fichtnerová (GER)
23. Lea Meierová (SUI)
24. Lora Hristovová (BUL)
25. Anna-Karin Heijdenbergová (SWE)
26. Hannah Auchentallerová (ITA)
27. Judita Traubaitéová (LTU)
28. Ema Kapustová (SVK)
29. Beatrice Trabucchiová (ITA)
30. Selina Grotianová (GER)
Poradie disciplíny
1. Lou Jeanmonnotová (FRA) 130 b
2. Julia Simonová (FRA) 110 b
3. Camille Benedová (FRA) 105 b
4. Océane Michelonová (FRA) 101 b
5. Maren Kirkeeideová (NOR) 90 b
6. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) 90 b
7. Amy Basergaová (SUI) 84 b
8. Franziska Preussová (GER) 73 b
9. Lisa Vittozziová (ITA) 65 b
10. Suvi Minkkinenová (FIN) 59 b
...
31. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) 18 b
42. Mária Remeňová (SVK) 4 b
Poradie SP
1. Lou Jeanmonnotová (FRA) 854 b
2. Suvi Minkkinenová (FIN) 669 b
3. Hanna Öbergová (SWE) 635 b
4. Anna Magnussonová (SWE) 630 b
5. Elvira Öbergová (SWE) 596 b
6. Maren Kirkeeideová (NOR) 576 b
7. Lisa Vittozziová (ITA) 524 b
8. Camille Benedová (FRA) 510 b
9. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) 478 b
10. Dorothea Wiererová (ITA) 456 b
...
16. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) 265 b
61. Anastasija Kuzminová (SVK) 55 b
68. Mária Remeňová (SVK) 32 b
69. Ema Kapustová (SVK) 31 b
91. Zuzana Remeňová (SVK) 8 b
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu z pretekov v hromadnom štarte žien na 12,5km. Dejiskom pretekov je fínske Kontiolahti.
Na olympiáde sa zo zlatej medaily tešila Oceane Michelonová. Striebro získala jej krajanka Julia Simonová a bronz senzačne Tereza Voborníková. Slovensko v týchto pretekoch zastúpenie nemalo, no dnes bude mať dokonca dvojité zastúpenie! Okrem Paulíny Bátovskej Fialkovej, ktorá získala v individuálnych pretekoch pódium si účasť v dnešnom hromadnom štarte po výbornom 16. mieste zabezpečila Ema Kapustová.
