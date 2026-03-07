ONLINE: 2. kolo obrovského slalomu v Kranjskej Gore dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v slovinskom stredisku Kranjska Gora obrovským slalomom. Druhé kolo je na programe o 12.30 h.
Na štarte prvého kola je aj slovenská dvojica Andreas Žampa a Adam Žampa. Na štart sa najskôr dostane Andreas s číslom 50, Adam vyštartuje s číslom 64.
Kde sledovať zjazdové lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Obrovský slalom - 2. kolo (Kranjska Gora, muži, 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
07.03.2026 o 12:30
Obrovský slalom mužov, 2. kolo, Kranjska Gora
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Obrovského slalomu mužov. Dejiskom pretekov je slovinská Kranjska Gora.
Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárov a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekár, ktorý skončil na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvý.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 12:30.