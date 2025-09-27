ONLINE: FC Košice - FC Tatran Prešov dnes, Niké liga LIVE (9. kolo)

KOŠICE. Futbalisti FC Košice a FC Tatran Prešov dnes hrajú zápas 9. kola Niké ligy.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC Košice - FC Tatran Prešov dnes (Niké Liga LIVE, 9. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Košice sú na poslednom 12. mieste s tromi bodmi a so skóre 8:12, ale odohrali iba šesť zápasov (jedenáste Komárno sedem, desiaty Prešov osem). Naposledy prehrali na pôde neobľúbenej Skalice 0:1, predtým doma neudržali vedenie 2:0 nad Komárnom a prehrali 2:3. Šušká sa o tom, že v prípade dnešného neúspechu môže ísť o derniéru trénera Romana Skuhravého.
Prešov už trénera vymenil. Po prehre v 6. kole s Trenčínom 2:3 skončil Jaroslav Hynek, ktorého nahradil na lavičke Vladimír Cifranič. Šarišania už pod jeho vedením ovládli súboj v Michalovciach 2:1, avšak pred týždňom doma prehrali s Ružomberkom 1:3. Tatran má na konte šesť bodov so skóre 9:13.
Stretnutie sa začne o 20:30.
Blížiace sa kolo našej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže sa bude niesť v znamení podpory dobrej veci. Projekt Niké liga pomáha prostredníctvom Fondu pre budúcnosť športu tentokrát venuje peniaze združeniu Sloboda zvierat. Za každého diváka na tribúnach prispeje 50 centami. Koľko sa napokon vyzbiera?
Po úvodných neúplných ôsmich kolách je celková návštevnosť 149 745 divákov, čo je priemer 3 327 divákov na zápas. Avšak potiahnuť návštevnosť nahor môže derby Košice – Prešov. V metropole východu sa očakáva návšteva nad 9-tisíc, veď pôjde o prvé derby v najvyššej súťaži po dvanástich rokoch. V Dunajskej Strede očakávajú peknú, možno 6-tisícovú, návštevu na derby o juh proti Komárnu. Zaujímavá konfrontácia sa bude hrať aj v Žiline, kam pricestuje líder z Trnavy a s ním aj veľká skupiny fanúšikov. V Trenčíne zase bude pútať pozornosť prítomnosť majstrovského Slovanu. Rovnako môže divákov na tribúny prilákať forma Michaloviec a Ružomberka.
