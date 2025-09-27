ONLINE: FC Košice - FC Tatran Prešov dnes, Niké liga LIVE (9. kolo)

FC Košice - FC Tatran Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 9. kola Niké ligy.
FC Košice - FC Tatran Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 9. kola Niké ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|27. sep 2025 o 17:30
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 9. kola Niké ligy: FC Košice - FC Tatran Prešov.

KOŠICE. Futbalisti FC Košice a FC Tatran Prešov dnes hrajú zápas 9. kola Niké ligy.

Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: FC Košice - FC Tatran Prešov dnes (Niké Liga LIVE, 9. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)

Niké liga  2025/2026
27.09.2025 o 20:30
9. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Prešov
Prenos
Je tu východniarske derby Košíc a Prešova v najvyššej súťaži po 12 rokoch! Naposledy sa kluby z týchto dvoch miest stretli medzi elitou 18. mája 2013. Teraz sa stretávajú v čase, keď sa im príliš nedarí.

Košice sú na poslednom 12. mieste s tromi bodmi a so skóre 8:12, ale odohrali iba šesť zápasov (jedenáste Komárno sedem, desiaty Prešov osem). Naposledy prehrali na pôde neobľúbenej Skalice 0:1, predtým doma neudržali vedenie 2:0 nad Komárnom a prehrali 2:3. Šušká sa o tom, že v prípade dnešného neúspechu môže ísť o derniéru trénera Romana Skuhravého.

Prešov už trénera vymenil. Po prehre v 6. kole s Trenčínom 2:3 skončil Jaroslav Hynek, ktorého nahradil na lavičke Vladimír Cifranič. Šarišania už pod jeho vedením ovládli súboj v Michalovciach 2:1, avšak pred týždňom doma prehrali s Ružomberkom 1:3. Tatran má na konte šesť bodov so skóre 9:13.
Vážení diváci, vitajte pri textovom online prenose zo zápasu 9. kola Niké ligy medzi FC Košice a FC Tatran Prešov.

Stretnutie sa začne o 20:30.

Tabuľky Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
4
3
1
18:11
15
V
R
R
V
P
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
4
3
0
17:11
15
V
R
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
7
5
0
2
13:5
15
P
V
P
V
V
4
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
7
4
2
1
14:5
14
P
V
V
V
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
8
3
3
2
12:11
12
V
P
R
R
V
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
8
4
0
4
9:14
12
P
P
V
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
8
3
2
3
12:15
11
V
P
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
8
2
3
3
8:11
9
V
P
P
R
P
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
8
2
1
5
11:16
7
V
V
R
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
8
1
3
4
9:13
6
P
V
P
R
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
7
2
0
5
9:16
6
P
V
V
P
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
6
1
0
5
8:12
3
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

