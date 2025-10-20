Straka bol happy a potom prepadol eufórii, Šoltís videl červenú pre kapitána Košíc

KOŠICE. Takmer sedemdesiat minút živili futbalisti Michaloviec nádej, že sa im konečne podarí nielen bodovať, ale aj zvíťaziť v Košickej futbalovej aréne.
Proti však boli domáci s novým trénerom Františkom Strakom, podľa ktorého sa zlý príbeh zmenil na obrovskú eufóriu po víťazstve 3:2, ktoré je pre Košice len druhým v novej sezóne.
Celý prvý polčas v derby jednoznačne dominovali hostia a potvrdzovali výbornú hernú fazónu. Strelili vedúci gól, keď sa po rohu hlavou presadil stopér Tornike Dzotsenidze.
Navyše po ôsmich minútach druhého polčasu ďalší zo stopérov Martin Bednár poslal dlhý pas na nabiehajúceho Bena Cottrella, ktorý preloboval brankára Dávida Šipoša a na tabuli svietilo skóre 0:2.
Vtedy už asi nikto z piatich tisícov divákov neveril, že bude na konci zápasu spolu s hráčmi oslavovať víťazstvo. Ale po vyše hodine hry sa začali diať veci, pre ktoré je futbal krásnym športom.
Žolíky z lavičky zabrali
Na ihrisko prišiel uzdravený košický krídelník Zyen Jones a len štyri minúty mu stačili na to, aby po peknej individuálnej akcii parádnym gólom znížil na rozdiel jedného gólu.
Nielenže prerušil viac ako 400 minútovú nepriestrelnosť michalovského brankára Patrika Lukáča, ale vlial do košických žíl novú energiu a naopak do hláv súpera strach o výsledok.
Jones bol aj na začiatku oboch akcií, ktoré znamenali famózny obrat Košíc. Pred vyrovnávajúcim gólom Dávida Galloviča necelú štvrťhodinu pred koncom a aj pred víťazným gólom ďalšieho striedajúceho útočníka Karla Miljaniča necelé tri minúty pred koncom.
„Mám taký pocit, že sa nám dnes konečne vrátilo to, že sme nemali sme tak veľa šťastia na začiatku sezóny. Možno sa dnes všetko vrátilo naspäť tam, kde má byť. Cítili sme, že môžeme, že musíme a dokázali sme to. Nie je to ľahké, keď prehrávate 0:2. Ale musíš veriť. Keď neveríš, tak nemôžeš nič spraviť,“ tešil sa po zápase Miljanič, ktorý sa dočkal prvého ligového gólu.
„Mal som obrovskú šancu ešte pred gólom, ale netrafil som to. Ale mal som pocit, že to ešte možno príde. A prišlo to, keď sme to potrebovali. Ešte som nedal gól a prišiel v tej najdôležitejšej chvíli,“ dodal.
Straka mal rôzne myšlienky, ale veril
Tréner František Straka po premiérovom zápase na lavičke Košíc priznal, že mu za stavu 0:2 hlavou vírili rôzne myšlienky.
„Keď prehrávate 0:2 a máte prvý zápas pred domácim publikom, tak si hovoríte, že to je nejaký zlý príbeh. Samozrejme, myšlienky tam boli rôzne, ale po tom, čo som videl v tréningových jednotkách som veril, že máme tú silu s tým niečo urobiť.
Ja som bol happy, keď sme dali gól, ja som bol happy, keď sme dali na 2:2 a potom obrovská eufória, keď sme dali na 3:2. A to je úplne mega, to ťa napĺňa, preto to robíš,“ povedal po zápase.
VIDEO: Tréneri Straka a Šoltis hodnotia zápas
Ako dodal, cez prestávku svojim zverencom zdôrazňoval, že to nikdy nevzdáva. „Celý tréningový cyklus, ktorý sme mali, to bolo úplne super. Ja som bol nadšený z toho, akým spôsobom tí chlapci chceli.
A potom príde prvý polčas a vy vidíte, aké je to zviazané. Tak sme si to vyrozprávali a odpoveď prišla. Nabádal som ich, aby sme išli za tým cieľom. A to bola úplná pecka. To ma veľmi teší, nielen kvôli mne, ale hlavne za nich,“ priblížil polčasové dianie v šatni.
Takýto zápas potrebovali
Strakov vplyv potvrdil aj autor dôležitého vyrovnávajúceho gólu Gallovič. Straka podľa neho s mužstvom urobil to, čím je známy. Pobláznil ho.
„Bol to šialený zápas, najmä po takom priebehu. Myslím si, že za druhý počas sme si zaslúžili vyhrať, naozaj sme išli do toho naplno a odvďačili sme sa fanúšikom. Pravda je, že naozaj to bolo pre nás kruté.
Bolo 0:2 a už veľa času neostávalo, ale zomkli sme sa a nakoniec sme to otočili, takže klobúk dole. Trochu sme pridali a Michalovce akoby sa uspokojili a využili sme to. Išli sme do toho naplno a futbal nám to vrátil,“ doplnil Gallovič.
Podľa Galloviča Košičania práve takýto zápas potrebovali. „Verím, že nám to dodá veľa síl a sebavedomia,“ myslí si Gallovič.
Súhlasí s ním aj tréner Straka. „Keď toto nebude niekoho motivovať, tak som na zlom mieste,“ zdôraznil s tým, že napriek víťazstvu bude v týždni s hráčmi rozoberať najmä to, prečo prehrávali.
„Tie dva góly sme dostali po fatálnych chybách. Neustrážime si roh, pri tom tam máme hráča, ktorý by sa o to mal postarať. A potom nereagujeme pri tom druhom. To sú fatálne chyby, ktoré sa nabudúce nesmú stať. A na to ja budem apelovať,“ dodal.
K tomu sa nedá povedať nič
Týmito slovami začal hodnotenie zápasu sklamaný michalovský kapitán Lukáš Pauschek.
„Sami ste to videli. Prehrali sme si vyhratý zápas, nič viac to nie je. Vedieme 2:0, do ničoho sme ich nepustili a zrazu dostaneme tri góly,“ pokračoval.
Michalovčania boli najmä v prvom polčase dominantným mužstvom. „Potom Košice trošku zmenili hru v druhom polčase. Napádali vyššie, nedávali nám toľko priestoru, ale cez to všetko si myslím, že sme ešte dokázali hrať, až do nášho druhého gólu. Neviem prečo sme po ňom prestali hrať, to sa nesmie stávať. Začali sme nakopávať lopty, prehrávať súboje a dostávať góly, jeden za druhým,“ hľadal príčiny straty dobre rozbehnutého zápasu.
Tréner Anton Šoltis vidí problém v hlavách hráčov.
„Dnes nám futbal ukázal horšiu tvár, ale tak to býva. 67 minút sme to mali pod kontrolou a jedným momentom po góle súpera sa hlavy hráčov dokážu prepnúť do iného modu. Po tom góle som videl, že trošku začíname mať strach o výsledok,“ priznal Šoltis.
Veria, že prehra nebude zlomom
V závere Šoltisovi chýbal u jeho hráčov väčšia viera. „Lebo nestáva sa často, že za dvadsať minút je z 2:0 výsledok 2:3. Ale futbal prináša aj takéto veci.
My sa musíme zdvihnúť a naučiť sa takéto zápasy zvládnuť, keď chceme byť hore v tabuľke. Mali sme to dobre rozohrané, ale z jednoznačného zápasu na koni odchádzame bez bodu. A to ma dnes mrzí najviac,“ povedal po zápase.
Tréner hostí sa po zápase vrátil aj k spornému momentu zo 71. minúty, keď domáci Ján Krivák pri postrannej čiare za stavu 1:2 v súboji udrel do tváre Ramosa a za tento faul videl žltú kartu.
"Podľa mňa mala byť červená, ale rozhodca to posúdil inak. Možno by to na priebehu zápasu niečo zmenilo, možno nie, ale na červenú kartu to bolo určite, o tom nepochybujem, keďže sa to stalo pri mne," vravel Šoltis.
Ani Pauschek ani Šoltis si nemyslia, že táto prehra môže priniesť zlom v doteraz výborne rozohranej sezóne.
„Ukáže to až najbližší čas a ďalšie zápasy. Ale to si rozoberieme s chlapcami. Sme vo vývoji, sú to mladí chlapci. Ja verím, že ich dáme dokopy a nebude to mať nejaký efekt do ďalších zápasov.
Čo sa týka bodov, máme nadplán, ale chceme sa pozerať hore. Toto je podstatné a preto potrebujeme hráčov dostávať viac a viac do toho, aby práve takéto zápasy zvládali. Keď chceme dlhodobo podávať kvalitné výkony a držať sa niekde hore, musíme byť ešte náročnejší na hráčov, aby vydali zo seba všetko.
Lebo dnes, ku koncu zápasu, možno keby vydali ešte 10 či 15 percent, tak to zvládneme. Verím, že už proti Dunajskej Strede sa vrátime vo forme a zvládneme všetky fázy zápasu, ktoré prídu,“ verí Šoltis.