Nevídaný obrat Košíc v prvom zápase so Strakom na lavičke. Ešte v 67. minúte prehrávali 0:2

Niké liga - 11. kolo
Košice - Michalovce 3:2 (0:1)
Góly: 68. Jones, 77. Galovič, 87. Miljanič - 34. Dzotsenidze, 53. Cottrell
Rozhodcovia: Marhefka - Hrmo, Jánošík, ŽK: Krivák, Jones, Kružliak - Bednár, Dzotsenidze
Diváci: 5076
Košice: Šípoš - Kružliak, Krivák, Madleňák - Magda (63. Kakay), Zsigmund, Jakúbek, Gallovič (90.+4 Teplan), Kovács (63. Jones) - Perišič (46. Miljanič), Čerepkai
Michalovce: Lukáč - Čurma, Bednár, Dzocenidze, Pauschek - Cotrell, Zubairu (90.+2 Lopez), Linares (76. Danko) - Brosnan (76. Ahl), Paulaskas, Taylor-Hart (90.+2 Bahi)
KOŠICE. Futbalisti FC Košice zvíťazili nad MFK Zemplín Michalovce 3:2 v 11. kole Niké ligy. V druhom polčase prehrávali 0:2, no napokon sa postarali o víťaznú premiéru trénera Františka Straku.
O ich triumfe rozhodol Karlo Miljanič gólom v 87. minúte. Košičania majú po druhom víťazstve v sezóne na konte sedem bodov a naďalej figurujú na poslednom 12. mieste. Michalovce prehrali prvýkrát po troch víťazstvách a majú 18 bodov.
Priebeh zápasu
1. polčas:
Michalovčania vstúpili do zápasu sebavedomo a v úvodných minútach viackrát zamestnali defenzívu Košíc. Sľubnú šancu mal najmä Paulauskas, no zblízka neprekonal Šípoša.
Košičania postupne vyrovnali hru, ale ich ofenzívne akcie neviedli k vážnejšej príležitosti. V 34. minúte išli Michalovce do vedenia, keď Dzocenidze skóroval po rohovom kope Linaresa - 0:1.
2. polčas:
Košice vstúpili do druhého polčasu s cieľom vyrovnať, no organizovanú obranu hostí nedokázali prekvapiť a v 53. minúte inkasovali druhýkrát. Na dlhú loptu od Bednára si nabehol Cottrell a preloboval Šípoša - 0:2.
Košičania sa vrátili do zápasu v 68. minúte, keď striedajúci Jones po individuálnej akcii prestrelil Lukáča.
Domáci ožili a v 77. minúte využil ich eufóriu Gallovič, ktorý zvnútra šestnástky vyrovnal - 2:2. Obrat domácich zavŕšil v 87. minúte Miljanič, keď zakončil rýchlu ofenzívnu akciu - 3:2.