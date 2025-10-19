Nevídaný obrat Košíc v prvom zápase so Strakom na lavičke. Ešte v 67. minúte prehrávali 0:2

Radosť hráčov FC Košice po strelení gólu proti Michalovciam.
Radosť hráčov FC Košice po strelení gólu proti Michalovciam. (Autor: Facebook/FC Košice)
Sportnet, TASR|19. okt 2025 o 17:24 (aktualizované 19. okt 2025 o 17:31)
O ich víťazstve rozhodol v 87. minúte Miljanič.

Niké liga - 11. kolo

Košice - Michalovce 3:2 (0:1)

Góly: 68. Jones, 77. Galovič, 87. Miljanič - 34. Dzotsenidze, 53. Cottrell

Rozhodcovia: Marhefka - Hrmo, Jánošík, ŽK: Krivák, Jones, Kružliak - Bednár, Dzotsenidze

Diváci: 5076

Košice: Šípoš - Kružliak, Krivák, Madleňák - Magda (63. Kakay), Zsigmund, Jakúbek, Gallovič (90.+4 Teplan), Kovács (63. Jones) - Perišič (46. Miljanič), Čerepkai

Michalovce: Lukáč - Čurma, Bednár, Dzocenidze, Pauschek - Cotrell, Zubairu (90.+2 Lopez), Linares (76. Danko) - Brosnan (76. Ahl), Paulaskas, Taylor-Hart (90.+2 Bahi)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

KOŠICE. Futbalisti FC Košice zvíťazili nad MFK Zemplín Michalovce 3:2 v 11. kole Niké ligy. V druhom polčase prehrávali 0:2, no napokon sa postarali o víťaznú premiéru trénera Františka Straku.

O ich triumfe rozhodol Karlo Miljanič gólom v 87. minúte. Košičania majú po druhom víťazstve v sezóne na konte sedem bodov a naďalej figurujú na poslednom 12. mieste. Michalovce prehrali prvýkrát po troch víťazstvách a majú 18 bodov.

Priebeh zápasu

1. polčas:

Michalovčania vstúpili do zápasu sebavedomo a v úvodných minútach viackrát zamestnali defenzívu Košíc. Sľubnú šancu mal najmä Paulauskas, no zblízka neprekonal Šípoša.

Košičania postupne vyrovnali hru, ale ich ofenzívne akcie neviedli k vážnejšej príležitosti. V 34. minúte išli Michalovce do vedenia, keď Dzocenidze skóroval po rohovom kope Linaresa - 0:1.

2. polčas:

Košice vstúpili do druhého polčasu s cieľom vyrovnať, no organizovanú obranu hostí nedokázali prekvapiť a v 53. minúte inkasovali druhýkrát. Na dlhú loptu od Bednára si nabehol Cottrell a preloboval Šípoša - 0:2.

Košičania sa vrátili do zápasu v 68. minúte, keď striedajúci Jones po individuálnej akcii prestrelil Lukáča.

Domáci ožili a v 77. minúte využil ich eufóriu Gallovič, ktorý zvnútra šestnástky vyrovnal - 2:2. Obrat domácich zavŕšil v 87. minúte Miljanič, keď zakončil rýchlu ofenzívnu akciu - 3:2.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
6
3
0
21:12
21
V
V
V
R
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
10
5
4
1
18:7
19
R
V
R
P
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
10
5
4
1
24:14
19
V
R
V
R
R
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
10
5
3
2
16:11
18
V
V
V
P
R
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
9
5
1
3
15:9
16
P
R
P
V
P
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
11
4
1
6
11:19
13
R
P
P
P
P
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
10
3
3
4
14:18
12
R
P
V
P
R
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
10
3
2
5
11:17
11
V
R
R
P
V
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
11
2
5
4
10:15
11
R
R
P
V
P
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
10
3
1
6
12:17
10
P
V
V
V
R
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
11
1
6
4
13:17
9
R
R
R
P
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
9
1
1
7
11:20
4
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

