Dunajská Streda v dohrávke nemala žiaden problém. Do Košíc si prišla po pohodlné víťazstvo

Niké liga - dohrávka 2. kola
FC Košice - DAC Dunajská Streda 0:2 (0:2)
Góly: 41. Djukanovič, 45. Herc
Rozhodcovia: Dzivjak – Poláček, Straka
ŽK: Tuboly
Diváci: 2182
Košice: Kira - Teplan (71. Perišič), Krivák (46. Gallovič), Kružliak (46. Goljan) - Kakay, Zsigmund, Jakúbek, Magda - Kovács (71. Domik) - Miljanič (61. Rehuš), Čerepkai
Dunajská Streda: Popovic - Kapanadze, Kačaraba, Nemanič, Rhyan Modesto - Tuboly - Ouro, Herc (61. Udvaros, 68. Sylla) - Redzic (61. Gruber), Djukanovič (68. Gagua), Ramadan (80. Ramadan)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
KOŠICE. Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili na ihrisku FC Košice 2:0 v stredajšej dohrávke 2. kola Niké ligy.
V neúplnej tabuľke poskočili na prvé miesto o skóre pred Slovan Bratislava, ktorý má zápas k dobru.
Košičania prehrali štvrtý zápas z uplynulých piatich a naďalej sú na poslednom 12. mieste tabuľky s trojbodovou stratou na Komárno.
Domáci vstúpili do zápasu aktívne, no Čerepkai ani Magda nedoviedli svoje príležitosti v úvodnej štvrťhodine ku gólovej koncovke.
Hostia pohrozili v 28. minúte šancou Ramadana, proti ktorej zasiahol pohotový brankár Kira. Dunajskej Strede vyšiel záver prvého polčasu, v ktorom potrestala pozičné chyby domácich.
V 41. minúte si Djukanovič v šestnástke „zasekol“ protihráča a ľavačkou k vzdialenejšej žrdi otvoril skóre - 0:1.
Krátko na to sa DAC dostal k ofenzívnej akcii, v ktorej sa lopta po osi Ramadan - Ouro dostala k nepokrytému Hercovi - 0:2.
Domáci sa v druhom polčase snažili skorigovať výsledok, ale ich hre často chýbal moment prekvapenia.
Dostali sa k viacerým streleckým pokusom, no nedokázali prekonať Popovica. Hostia efektívne bránili, hrozili najmä z brejkov, no ďalší gól už nepridali.
Hlasy po zápase
Roman Skuhravý, tréner FC Košice: „Zaslúžená prehra, pretože prevládla futbalová skúsenosť proti neskúsenosti. Dunajská Streda si počkala na náš nedôraz v defenzíve a potrestala ho. Do konca prvého polčasu sme vypadli z hry, bola to pre hráčov rana. V druhom polčase sme sa s tým snažili niečo spraviť, no bolo to také bez sebavedomia, detské, jalové a platonické. Preto sme zaslúžene prehrali.“
Branislav Fodrek, tréner FC DAC 1904 Dunajská Streda: „Naši hráči podali kvalitný výkon podložený emóciou. Išli sme za víťazstvom. Po tom, čo sme dali prvý gól, sme mali aj ďalšie čisté šance. Toto víťazstvo si veľmi ceníme.“