Dunajská Streda v dohrávke nemala žiaden problém. Do Košíc si prišla po pohodlné víťazstvo

Viktor Dukanovič (DAC) sa raduje po strelení gólu.
Viktor Dukanovič (DAC) sa raduje po strelení gólu. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|1. okt 2025 o 19:50
Vďaka výhre sa dostala do čela Niké ligy.

Niké liga - dohrávka 2. kola

FC Košice - DAC Dunajská Streda 0:2 (0:2)

Góly: 41. Djukanovič, 45. Herc

Rozhodcovia: Dzivjak – Poláček, Straka

ŽK: Tuboly

Diváci: 2182

Košice: Kira - Teplan (71. Perišič), Krivák (46. Gallovič), Kružliak (46. Goljan) - Kakay, Zsigmund, Jakúbek, Magda - Kovács (71. Domik) - Miljanič (61. Rehuš), Čerepkai

Dunajská Streda: Popovic - Kapanadze, Kačaraba, Nemanič, Rhyan Modesto - Tuboly - Ouro, Herc (61. Udvaros, 68. Sylla) - Redzic (61. Gruber), Djukanovič (68. Gagua), Ramadan (80. Ramadan)

KOŠICE. Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili na ihrisku FC Košice 2:0 v stredajšej dohrávke 2. kola Niké ligy.

V neúplnej tabuľke poskočili na prvé miesto o skóre pred Slovan Bratislava, ktorý má zápas k dobru.

Košičania prehrali štvrtý zápas z uplynulých piatich a naďalej sú na poslednom 12. mieste tabuľky s trojbodovou stratou na Komárno.

Domáci vstúpili do zápasu aktívne, no Čerepkai ani Magda nedoviedli svoje príležitosti v úvodnej štvrťhodine ku gólovej koncovke.

Hostia pohrozili v 28. minúte šancou Ramadana, proti ktorej zasiahol pohotový brankár Kira. Dunajskej Strede vyšiel záver prvého polčasu, v ktorom potrestala pozičné chyby domácich.

V 41. minúte si Djukanovič v šestnástke „zasekol“ protihráča a ľavačkou k vzdialenejšej žrdi otvoril skóre - 0:1.

Krátko na to sa DAC dostal k ofenzívnej akcii, v ktorej sa lopta po osi Ramadan - Ouro dostala k nepokrytému Hercovi - 0:2.

Domáci sa v druhom polčase snažili skorigovať výsledok, ale ich hre často chýbal moment prekvapenia.

Dostali sa k viacerým streleckým pokusom, no nedokázali prekonať Popovica. Hostia efektívne bránili, hrozili najmä z brejkov, no ďalší gól už nepridali.

Hlasy po zápase

Roman Skuhravý, tréner FC Košice: „Zaslúžená prehra, pretože prevládla futbalová skúsenosť proti neskúsenosti. Dunajská Streda si počkala na náš nedôraz v defenzíve a potrestala ho. Do konca prvého polčasu sme vypadli z hry, bola to pre hráčov rana. V druhom polčase sme sa s tým snažili niečo spraviť, no bolo to také bez sebavedomia, detské, jalové a platonické. Preto sme zaslúžene prehrali.“

Branislav Fodrek, tréner FC DAC 1904 Dunajská Streda: „Naši hráči podali kvalitný výkon podložený emóciou. Išli sme za víťazstvom. Po tom, čo sme dali prvý gól, sme mali aj ďalšie čisté šance. Toto víťazstvo si veľmi ceníme.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
5
3
0
19:12
18
V
V
R
V
R
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
9
5
3
1
17:6
18
V
R
P
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
1
2
15:7
16
R
P
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
4
4
1
20:13
16
R
V
R
R
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
9
4
3
2
14:11
15
V
V
P
R
R
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
9
4
0
5
10:16
12
P
P
P
V
P
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
3
2
4
12:16
11
P
V
P
R
P
8
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
9
3
1
5
12:16
10
V
V
V
R
P
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
9
2
3
4
8:13
9
P
V
P
P
R
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
9
1
4
4
11:15
7
R
P
V
P
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
8
2
1
5
10:17
7
R
P
V
V
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
8
1
1
6
10:16
4
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

