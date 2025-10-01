ONLINE: FC Košice - FC DAC Dunajská Streda dnes, Niké liga LIVE (2. kolo - dohrávka)

KOŠICE. Futbalisti FC Košice a FC DAC Dunajská Streda dnes hrajú dohrávku zápasu 2. kola Niké ligy.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC Košice - FC DAC Dunajská Streda dnes (Niké Liga LIVE, 2. kolo, dohrávka, streda, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
01.10.2025 o 18:00
2. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Dunajská Streda
Prehľad
Rozhodca: Dzivjak – Poláček, Straka.
Prenos
Dnes je na programe dohrávka 2. kola Niké ligy, v ktorej proti sebe nastúpia tímy FC Košice a DAC 1904 Dunajská Streda. Úvodný výkop je naplánovaný na 18:00.
Košice sa nachádzajú na poslednom 12. mieste, doposiaľ nazbierali 4 body. Vyššie v tabuľke by sa posunuli iba v prípade, že by dnes bodovali naplno. Na jedenáste Komárno strácajú tri body, takisto na desiaty Prešov. Po troch prehrách v rade Košičania v minulom kole remizovali doma s Prešovom 2:2.
D. Strede patrí 4. priečka, na konte má 15 bodov. Avšak na vedúci Slovan má manko iba tri body. Dunajskostredčania ale v uplynulých dvoch dueloch nedokázali bodovať naplno, na ihrisku Slovana prehrali 2:3 a v minulom kole iba remizovali s predposledným Komárnom 1:1.
Dnešný duel Košíc s D. Stredou bol kvôli povinnostiam domácich v Európskej konferenčnej lige odložený. Ďakujeme za pochopenie.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
5
3
0
19:12
18
V
V
R
V
R
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
1
2
15:7
16
R
P
V
P
V
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
4
4
1
20:13
16
R
V
R
R
V
4
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
8
4
3
1
15:6
15
R
P
V
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
9
4
3
2
14:11
15
V
V
P
R
R
6
AS TrenčínAS Trenčín
9
4
0
5
10:16
12
P
P
P
V
P
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
3
2
4
12:16
11
P
V
P
R
P
8
MFK RužomberokMFK Ružomberok
9
3
1
5
12:16
10
V
V
V
R
P
9
MFK SkalicaMFK Skalica
9
2
3
4
8:13
9
P
V
P
P
R
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
9
1
4
4
11:15
7
R
P
V
P
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
8
2
1
5
10:17
7
R
P
V
V
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
7
1
1
5
10:14
4
R
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body