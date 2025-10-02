Skuhravý sa obul do skúsených hráčov: Chyby sa podobajú ako vajce vajcu

KOŠICE. Ako cez kopirák. Košičania boli aj v dohrávke druhého kola s Dunajskou Stredou v prvom polčase opticky lepší, mali aj nejaké šance, ale rovnako ako v zápase s Prešovom pohoreli v posledných minútach prvého dejstva.
Najprv sa necelých päť minút pred prestávkou v šestnástke uvoľnil Viktor Djukanovič a ľavou nohou vymietol horný roh košickej bránky. So šiestimi gólmi je aktuálne najlepším strelcom ligy.
Definitívne K.O. zasadil domácim po peknej akcii minútu pred polčasovým hvizdom uzdravený kapitán hostí Christián Herc, ktorého nechala obrana úplne voľného v strede šestnástky. Stav 0:2 napokon vydržal až do konca zápasu.
„My sme príležitosti nevyužili, hoci toľko priestoru, koľko sme mali v prechodovej fáze v prvom polčase sme už x-krát vyriešili dobre. Bohužiaľ, dnes sa nám to nepodarilo.
Dunajská si počkala na náš nedôraz v defenzíve a umne ho potrestala. V druhom polčase sme sa snažili s tým niečo urobiť, ale bolo to také jalové, platonické, detské, nesebavedomé a preto sme dnes zaslúžene prehrali,“ hodnotil zápas tréner Skuhravý.
Frustrácia pokračuje
Košičania sa tak nedokázali bodovo priblížiť k vyšším miestam v tabuľke a stále sa krčia na poslednom mieste. „Je to frustrujúce. Vstúpili sme dobre do zápasu, ale súper nás potrestal dvoma gólmi. Musíme byť agresívnejší a musíme to jednoducho ubrániť.
Je asi ťažšie sa nakopnúť, keďže máme štyri body a sme poslední, ale myslím si, že každý do toho dáva všetko a chceme sa posunúť vyššie. Musíme každý začať od seba a dúfam, že už najbližší zápas sa nám to podarí,“ konštatoval po ďalšej domácej prehre obranca Daniel Magda.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - DAC
Útočník Milan Rehuš vystriedal po hodine hry Karla Miljaniča a tréner Skuhravý ho na trávnik vyprevádzal s tým, že má byť sebavedomý a dať gól.
„Zase sme bohužiaľ gól nedali gól a bez gólu nemôžeme vyhrať. Dunajská mala možno dve, tri šance, dala dva góly, my sme mali tých šancí trošku viac a nedali sme. Snažíme sa to prelomiť už dlhšiu dobu a stále sa nám to nedarí. Musíme dať nejaký lacný gól, mať aj trochu šťastíčka, lebo zatiaľ ho nemáme veľa,“ dodal.
Skuhravý sa obul do skúsených hráčov
Dva góly do šatne nenechali tentokrát chladným ani trénera Skuhravého, ktorý po prestávke stiahol z ihriska skúsených stopérov Jána Kriváka a Dominika Kružliaka.
Následne na tlačovej besede evidentne brzdiac emócie veľmi výrazne naznačil, že problém Košíc sa skrýva vnútri kabíny.
„V prvom rade si musíme sadnúť s vedením a musí to byť spoločná práca a spoločný plán, pretože evidentne máme problém. Ten problém je širší a vnímam ho od tretieho dňa letnej prípravy, ale samozrejme z trénerského hľadiska som ho nikdy nemohol verejne pomenovať a neurobím to ani teraz. Ale ak Košice chcú so sezónou niečo urobiť, musí sa niečo stať.
To niečo ale nemôžem rozhodnúť ja. Ako tréner budem pre to robiť všetko ako doteraz. Dnes sme vychádzali z hlbšieho postavenia a z iného rozostavenia, ale tie chyby skúsených hráčov sa opakujú a podobajú sa ako vajce vajcu. A to so systémom a so spôsobom prípravy nemá nič spoločné,“ zdôraznil s tým, že sa uvidí, aký bude výsledok rozhovorov s vedením.
„Tých faciek sme už dostali veľa a ešte nás to nezobudilo,“ dodal.
Čas na zásah vyššej moci
Skuhravý je podľa vlastných slov pripravený na všetky možné scenáre a zdôraznil, že sa chce so všetkým pobiť.
„Ale musia si to vyhodnotiť ľudia, ktorí na to pozerajú zvonku. Lebo niekedy môžete bojovať ako lev, snažiť sa, hovoriť, podporovať, nadávať, robiť čokoľvek. A to mužstvo ostáva svoje,“ pokračoval Skuhravý s tým, že veci sa opakujú zápas čo zápas a aj preto musí zasiahnuť vyššia moc.
„Tá vyššia moc je jednoznačne vedenie. Aj v tom dnešnom zápase veci nefungovali. Keď sa pozriete na prvý gól, tak to nedokážem ani opísať. V tréningu to jednoducho nikdy neurobíte a zrazu áno. Byť tam ja v 50 rokoch, tak vám garantujem, že Djukanovič v živote takto nevystrelí,“ krútil hlavou nad prácou svojich zverencov pri prvom góle Dunajskej Stredy .
Sám od toho neodíde
„Otázka je, čím to je. Ja chlapcov budem vždy chrániť a preto to verejne nechcem povedať. Jednoznačné je to, že sa budem hlásiť k tomu, kde to mužstvo je. To ide za mnou. Ja som tréner a znesiem všetku kritiku, ale ako som už povedal, mám vlastné vnútorné zrkadlo.
Viem, čo som preto urobil, na čo sme upozorňovali, čo sme chceli, akým spôsobom sme chceli hrať. Niekedy to jednoducho nestačí a možno teraz je ten moment, ale to rozhodnutie nie je na mne. Sám od toho neodídem,“ povedal košický tréner.
Bez komentára nechal aj novinársku otázku, či by pomohol problémy vyriešiť rez v kádri a odchod niektorých hráčov, keďže sú podľa neho problémy už od tretieho dňa prípravy.
„Verte mi, že pracovať sa dá úplne s každým. Ale aby ste s niekým mohol pracovať, tak potrebujete ochotu, vášeň, dvihnúť hlavu, nepoužívať barličky z druhej strany. Ale otázka by mala znieť tak, kam a kedy môžeme tých hráčov posunúť, lebo my sa posúvame, ale evidentne to nestačí na úroveň slovenskej ligy,“ vyriekol veľavravné slová Skuhravý.
Bude ešte v Žiline na lavičke?
Košičanov čaká ďalší ťažký zápas už v sobotu na ihrisku štvrtej Žiliny.
„S našim kádrom je každý súper hrateľný a myslím, že to v Žiline môžeme zlomiť. Bohužiaľ ušlo nám už veľa zápasov a to nezmeníme. Dostávame veľa gólov, ale keď sa nám to podarí zmeniť a udržať nulu, môžeme vyhrať každý zápas,“ myslí si Rehuš.
Či bude ešte tréner Skuhravý v Žiline na lavičke Košíc, nebolo v čase písania tohto článku jasné. České médiá prišli ešte pred stredajším zápasom so špekuláciou, že košický klub je v kontakte s českým trénerom Radoslavom Látalom, ktorý je aktuálne bez angažmánu a v Košiciach už pôsobil, keď od jesene 2013 viedol v dvoch sezónach vtedajšie MFK Košice. Košický klub informácie dôrazne poprel.
Samotný Skuhravý je pripravený mužstvo viesť ďalej. „Ak je to na mne, tak som pripravený do Žiliny cestovať. Ak sa s vedením dohodneme inak, pretože to musí byť o dohode, tak ma pravdepodobne neuvidíte,“ reagoval.
Obrana vyhráva zápasy
Dunajská Streda aj v Košiciach potvrdila pozíciu mužstva s aktuálne najlepšou obranou v lige. „Obrana vyhráva zápasy,“ pousmial sa strelec druhého gólu Christián Herc.
„Aj my, aj oni, sme čakali na chyby. Keď sme stratili loptu, či v strede, alebo niekde v tej strednej zóne, tak išli automaticky do brejkov, ale obrana si to výborne postrážila, nepustili sme ich k nejakým tutovkám a zase na druhú stranu sme boli nebezpeční a efektívni,“ dodal.
Aj podľa trénera Branislava Fodreka je sila obrany veľkým plusom v hre Dunajskej Stredy. „Dovolím si tvrdiť, že chalani podali perfektný kolektívny výkon, podložený emóciou a išli sme za víťazstvom. Aj keď v úvode tam mal súper nejaké náznaky šancí, ale po tom, ako sme dali góly, sme to už v druhom polčase umne, bojovne a skúsene hrali.
Dobrá hra v defenzíve dodáva množstvo sebavedomia. Aj keď viem, že nie všetko bolo ideálne, tak štatistiky pre mňa sú nejaký taký pomocný ukazovateľ a teší ma to. Hlavne po tom zápase s Komárnom, ktorý sme výsledkovo nezvládli, si toto víťazstvo v Košiciach veľmi cením,“ povedal Fodrek.
Pozíciu lídra nepreceňujú
Dunajskostredčania sa po víťazstve v Košiciach vyšvihli na čelo tabuľky. Majú rovnaký počet bodov ako Slovan Bratislava, ten má však jeden zápas k dobru
„Tak na to sme športovci. Každý chce vyhrávať a chce byť čo najvyššie, aj keď v danej fáze súťaže nie je to tabuľkové postavenie úplne dôležité. Samozrejme je príjemné byť na prvom mieste. Ale stále sme nohami na zemi a pracujeme ďalej,“ komentoval líderskú pozíciu tréner Fodrek.
Nadviazal naňho aj kapitán Herc.
„Cesta domov bude pekná, ale o tri dni hráme ďalší dôležitý zápas v Skalici, posledný pred repre pauzou a dúfam, že nadviažeme na tento výkon a výsledok a ideme si aj tam pre tri body,“ verí Herc.