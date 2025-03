Trusovi padol balvan zo srdca, no uznal aj kvalitu Košíc. Fodrek: Horelo u nás

KOŠICE. Stretnutie dvoch mužstiev hrajúcich na jar vo výbornej forme prinieslo podľa očakávaní v Košickej futbalovej aréne drámu naozaj do poslednej sekundy. Košičania sa chceli priblížiť svojmu tabuľkovému susedovi, Dunajská Streda zas prišla na východ s cieľom konečne nad Košicami v tejto sezóne vyhrať. A bola k tomu naozaj veľmi blízko, ale napokon si po tom ako inkasovala vyrovnávajúci gól takmer v poslednej sekunde zápasu odnáša z Košíc bod za remízu 2:2 .

Košičania od úvodu zápasu hrali svoju typickú hru s vysokým napádaním a hostia s tým mali problémy.

Domáci sa opäť ťažko presadzovali vo finálnej fáze, ale napokon sa po štvrťhodine hry dočkali úvodného gólu, keď až VAR odhalil faul hosťujúceho Alejandra Mendeza na domáceho útočníka Zyena Jonesa a nariadenú penaltu premenil Michal Faško na úvodný gól zápasu. Obraz hry sa ešte chvíľu nemenil. Desať minút pred prestávkou sa hostia dostali prvýkrát do nebezpečnejšej situácie v košickej šestnástke. Bol z toho rohový kop, po ktorom si lopta po hlavičke Tarasa Kacharaba našla dobre pred košickou obranou schovaného Ammara Ramadana, ktorý prudkou strelou vyrovnal. Gól hosťom pomohol a prevzali iniciatívu. Ich dobrý úsek vyvrcholil ďalšou Ramadanovou akciou, ktorý centrom našiel hlavu Mateja Trusu a ten prelomil strelecké suchoty.

Dunajskostredčania potom odolávali všetkými možnými prostriedkami tlaku Košíc, v 90. minúte sa nechal zbytočne vylúčiť ich kapitán Christián Herc. A prišiel trest. Po ďalšom celozápasovom košickom festivale nepremenených šancí a zle vyriešených situácií v šestnástke hostí napokon Michal Faško napodobnil Ramadana, poslal dobrý center do na päťku a Ioannis Niarchos hlavou z úplne poslednej akcie zápasu vyrovnával na konečných 2:2. VIDEO: Zostrih zápasu FC Košice - DAC Dunajská Streda

Vysoko nastavená latka Michala Faška síce potešilo vyrovnanie z poslednej akcie, ale po zápase priznal, že výkon proti Dunajskej bol asi najslabší v jarnej časti ligy. „Aspoň z môjho pohľadu, ale latku sme si nastavili sami poriadne vysoko,“ povedal po zápase.

Vyrovnať gólom z poslednej akcie je podľa neho vždy špeciálny pocit. „Škoda, že dnes nebol ten gól víťazný. Dnes sme chceli vyhrať. Škoda toho vyrovnávajúceho gólu v prvom polčase, ktorý dali prakticky z jednej šance a rovnako aj toho druhého. Potom sme ich dobýjali, ale nejaké veľké šance sme si nevytvorili. Tlak bol taký platonický, ale na druhej strane Dunajská veľmi dobre bránila. Bod nakoniec berieme. Chceli sme sa na nich dotiahnuť, ale aspoň nám neodskočili,“ hodnotil Faško. Aj podľa brankára Matúša Kiru je škoda, že sa Košičanom viac nedarí v útočnej fáze. „Opäť sme odohrali dobrý zápas, aj pre divákov, a nemáme sa za čo hanbiť. Zas sme ukázali, že máme silu, že sa každým zápasom zlepšujeme. Škoda toho zakončenia, lebo tých šancí máme fakt neúrekom. Ale nakoniec asi ten bod berieme. Možno sme sa na ten gól potrebovali až takto nadrieť, aby nás to opäť posunulo,“ dodal Kira.

Prehra by bola krutá Košickým hrdinom bol napokon útočník Ioannis Niarchos. Zápas si na hrote útoku pri košickom vysokom napádaní poriadne oddrel, viackrát sa ocitol veľmi blízko gólu, ale buď mu k lopte chýbalo pár centimetrov, alebo hlavičkoval nepresne alebo nedôrazne. Nakoniec sa gólu dočkal v poslednej možnej chvíli, hoci ho na rozdiel od svojich spoluhráčov ani veľmi neoslavoval. Veď je stále kmeňovým hráčom Dunajskej Stredy a v Košiciach je na hosťovaní. „Mám rešpekt ku klubu, v ktorom som, ale je to moja práca, ktorú si musím robiť svoju. Pri góle som konečne bol v správnej chvíli na správnom mieste. Bolo ťažké sa proti nim presadiť, ale mojou úlohou je byť pokojný, streliť gól a pomôcť tímu dosiahnuť dôležitý výsledok,“ uviedol Niarchos.

Podľa trénera Romana Skuhravého by bola prehra pre Košičanov krutá. „Zápas ukázal kam sa oba tímy posunuli. Až do vyrovnávajúceho gólu sme hrali s chuťou a jediné, čo nám chýbalo, boli prihrávky do boxu súpera a v ňom pokojnejšie riešenia. Mrzí ma prvý gól, lebo sme sa na to pripravovali. Ale Ramadan je rozdielový hráč a dnes to znova ukázal, aj pri druhom góle súpera. Pre mňa to bol úžasný zápas, lebo oba tímy chceli vyhrať vlastnými zbraňami. Keby sme to nevyrovnali, tak by to dnes bola krutá prehra. Bod nakoniec berieme, lebo sme hrali proti výbornému súperovi,“ dodal košický tréner.

Tréner Košíc Roman Skuhravý. (Autor: TASR)

Fodrek: Horelo u nás, remíza je v poriadku Po vyrovnávajúcom góle Košíc a následnom záverečnom hvizde sa Dunajskostredčania vyrojili ako osy na hlavného rozhodcu Martina Dohála. Nepozdávalo sa im, že nedodržal ohlásený nadstavený čas sedem minút a nechal Košičanov dohrať akciu až do vyrovnania.

Napokon, ale aj hostia uznali, že remíza je spravodlivá. „Diváci videli výborný zápas. Malo to všetko, čo by to malo mať. Padli štyri góly, malo to emócie, ktoré k futbalu patria. Domáci mali výborný úvod, my sme vyrovnali z prvej šance. Po výbornom vstupe do druhého polčasu sme dali druhý gól, mohli sme po prečíslení pridať aj tretí. Domáci vsadili všetko na ofenzívu a mali sme problémy a pár krát u nás horelo. Košice si zaslúžili druhý gól, ale keď sme sa dlho držali, tak nás to mrzí. Ale v konečnom dôsledku je tá remíza asi v poriadku,“ hodnotil tréner Branislav Fodrek.

Tréner DAC Branislav Fodrek. (Autor: TASR)

Podľa Christiána Herca po tom, ako išli do vedenia 2:1, Dunajskostredčania možno trochu zbytočne cukli a dostali sa pod tlak. Pri vyrovnávajúcom góle Košíc už na ihrisku nebol. Pri prerušenej hre v poslednej minúte sa dostal do zbytočného stretu s domácim Lukášam Fabišom a po druhej žltej išiel predčasne pod sprchy. „Je to moja chyba, hoci ani neviem presne, čo sa stalo a za čo ma vylúčil. Musím chalanov pochváliť, lebo každý si v tomto ťažkom zápase siahol na dno síl. Chceli sme tri body, nakoniec je to iba bod. Už tým nič nespravíme, musíme ho zobrať a pripraviť sa na ďalší zápas,“ povedal Herc.

Trusov balvan a faktor Ramadan Útočník Matej Trusa sa gólovo presadil po osemzápasovej odmlke a podľa vlastných slov mu padol obrovský balvan zo srdca. „Určite to bolo počuť až do Dunajskej,“ pousmial sa autor druhého gólu, ktorý až do poslednej možnej chvíle vyzeral ako víťazný. „Mrzí ma, že ťaháme iba bod z toho východu. Ale kvalita Košíc išla výrazne hore, takže možno si ten bod aj oni zaslúžia.“ Dunajskostredčania ešte na jar neokúsili prehru. „Hráme atraktívny futbal. Viacerí hráči sa dali dokopy v po zdravotnej stránke. A ďalší faktor je momentálne Ammar Ramadan, ktorý do všetkého, do čoho kopne, je gól, alebo ako v dnešnom prípade gól a asistencia. On je ten, ktorý líže smotanu, ale naozaj všetci hráči makajú naplno a potom sa to prejavuje aj na výsledkoch. Som rád a verím, že to takto bude pokračovať,“ poznamenal k doteraz výbornej jari Trusa.

Faktor Ramadan spomenuli aj obaja tréneri. „Bavíme sa o ňom týždeň čo týždeň. Je to výborný futbalista, ukazuje to číslami, ktoré nie sú náhodné. Má výborný výber miesta, vie podržať loptu. Ťahá skvelú sériu, rovnako ako celý tím. A ja len verím, že mu to vydrží a potiahne nás aj v ďalších zápasoch,“ povedal smerom k svojmu zverencovi tréner Fodrek. Tabuľky Niké ligy Skupina o titul:

Názov družstva Družstvo Z V R P Skóre B Forma 1 ŠK Slovan Bratislava futbal ŠK Slovan Bratislava futbal 25 17 5 3 55 : 29 56 V R V P R 2 MŠK Žilina MŠK Žilina 24 13 7 4 43 : 23 46 P R V P R 3 FC Spartak Trnava FC Spartak Trnava 24 12 10 2 36 : 19 46 R R V R R 4 FK DAC 1904 Dunajská Streda FK DAC 1904 Dunajská Streda 25 9 10 6 38 : 26 37 R V R V R 5 FC KOŠICE FC KOŠICE 25 8 9 8 36 : 30 33 R V P V P 6 FK Železiarne Podbrezová FK Železiarne Podbrezová 25 7 10 8 32 : 33 31 P P R R R Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

