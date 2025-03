Neuveriteľný záver Košíc. V krátkej presilovke uchmatli s favoritom bod

Roman Skuhravý, tréner FC Košice: „Tento zápas je vyjadrením toho, kam sa oba tímy posunuli počas zimnej prestávky. Do gólu na 1:1 bolo na nás vidieť veľká chuť. Chýbalo nám iba viac prihrávok do priestoru pred bránou. Mrzí ma gól na 1:1, pretože sme sa chystali na takú situáciu. Ramadan sa tam schoval a spravil to veľmi dobre. Je to rozdielový hráč. Dunajská Streda zmenila organizáciu hry v druhom polčase. Mali sme s tým trochu problém. V závere zápasu boli emócie. Oba tímy chceli zvíťaziť vlastnými zbraňami. Ak by sme nevyrovnali, bolo by to kruté. Na druhej strane berieme bod, pretože sme hrali proti kvalitnému súperovi.“

Branislav Fodrek, tréner FK DAC 1904 Dunajská Streda: „Diváci videli výborný ligový zápas. Malo to všetko, čo to malo mať. Padli štyri góly a boli tam aj emócie, ktoré patria k futbalu. Domáci mali výborný úvod, my sme vyrovnali z prvej šance. Mali sme výborný vstup do druhého polčasu, keď sme dali druhý gól. Mohli sme pridať aj tretí, mali sme na to výbornú situáciu v prečíslení, no nevyšlo to. Domáci prehrávali a tak vsadili všetko na ofenzívu. Vtedy sme mali veľký problém a u nás to „horelo“. Košice si zaslúžili druhý gól, ale keď sme sa dlho držali, tak nás to mrzí. V konečnom dôsledku je tá remíza asi v poriadku.“