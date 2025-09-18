Bývalý reprezentant nestihol úvod, v závere privodil obrat a jeho tím je už prvý

SVODÍN. Futbalový Svodín je tradičným účastníkom najnižšej krajskej súťaže ZsFZ, ostatné tri ročníky však neprekročil svoj tieň a zakaždým skončil v dolnej polovici tabuľky.
Vlani deviaty, predvlani až jedenásty, predtým tiež, akurát v sezóne 2021/22 obsadili Svodínčania siedme miesto, rok predtým desiate.
O to príjemnejší je aktuálny pohľad pre vyznávačov najkrajšej hry z takmer dva a poltisícovej dediny zo Štúrovska na tabuľku šiestej ligy Východ HUMMEL.
Šestnásťčlenný pelotón vedie po siedmich kolách ŠK Svodín s trojbodovým náskokom pred vlaňajším piatoligistom z Okoličnej na Ostrove a päťbodovým pred triom Hurbanovo, Lipová, Starý Tekov.
„Všetko to začalo ešte minulú jar, keď sme uvažovali nad oslavami storočnice futbalu v obci, ktoré sú naplánované na budúce leto,“ začal prezident ŠK Svodín Imrich Paluk.
„Vtedy sme sa vo vedení klubu zhodli, že pripomenutie sto rokov futbalu vo Svodíne by malo byť čo možno najdôstojnejšie, i na tom, že dôstojné bude iba vtedy, keď do súťaže postavíme mužstvo, ktoré nebude v šiestej lige iba do počtu.“
Dostali len tri góly
Už po polovici jesennej časti sa dá povedať, že zámer sa darí napĺňať. Zo siedmich doteraz odohraných stretnutí vyhral ŠK šesť, súperi si musia zvykať najmä na ich novú, pevnú obranu, ktorá inkasovala zatiaľ iba trikrát.
„Náš tréner Tomáš Kunyik je veľmi dobrý kamarát s bývalým reprezentačným stopérom, Štúrovčanom Kornelom Salátom, ktorý mu niekedy nezáväzne prisľúbil, že jeho mužstvu raz vypomôže na ihrisku. Teraz nastal ten správny čas a ďalšie formality sme podoťahovali vo vedení klubu.“
Saláta hral vlani za Štúrovo o súťaž vyššie, okrem toho je asistentom trénera v nikéligovom Komárne.
„Všetko sa nám nakoniec podarilo zladiť, naše zápasy sa snažíme koordinovať s programom KFC Komárno, zatiaľ nám to, až na jeden zápas, vychádza k spokojnosti,“ hovorí pre Sportnet Paluk, ktorý bol nakoniec spokojný aj tento pondelok, na kedy bol presunutý zápas siedmeho kola Svodín – Kalná nad Hronom, ktorý sa pre domácich nevyvíjal dobre.
„V pondelok bol štátny sviatok, hralo sa už od 14. hodiny, práve Kornel mal však zdržanie na ceste a úvod zápasu nestihol.“
Dobre hrajúceho nováčika z Kalnej poslal do vedenia už v 3. minúte ex-Levičan Adam Paštrnák a začala sa naháňačka domáceho favorita za vyrovnávajúcim gólom.
Vyrovnal Saláta, rozhodol kanonier
Medzitým dorazil na zápas aj Kornel Saláta, a keď už s blížiacim sa koncom za jednogólového manka vo Svodíne začala horieť tráva a tréner Kunyik stále častejšie vyháňal 40-ročného stopéra Salátu až do šestnástky hostí, v 78. minúte si loptu postavil na priamy kop z veľkej diaľky striedajúci Tomáš Andris, ktorý hľadal dlhou loptou do ohňa práve vychýreného hlavičkára Salátu. Ten vletel na hranicu malého vápna ako víchor a nezadržateľne vyrovnal na 1:1.
Pobláznené publikum však chcelo tri body a mužstvo slučku stále sťahovalo. V 83. minúte rozjasal domácich divákov známy niekoľkonásobný najlepší strelec celej súťaže Roman Kovács.
Ťahový útočník obišiel aj 19-ročného vynikajúceho brankára Jána Lehockého, ktorý prišiel do Kalnej toto leto z českého Třinca.
Najväčšiu zásluhu na víťaznom góle má však podľa videozáznamu Kolumbijčan Jesus Mateo, ktorý sa vrátil až do obrannej tretiny ihriska, tam vyhral súboj o loptu, ktorou potom našiel ešte z vlastnej polovice dlhočizným pasom za obranu spomínaného úspešného strelca, ktorého zrýchleniu nestačil nikto – 2:1.
„Roman Kovács je dlhodobo naším najlepším útočníkom, mužstvo hrá väčšinou na neho, a teraz, keď sme kvalitatívne silnejší, bude určite ešte o čosi produktívnejší.
Jediný, kto by ho mohol v počte strelených gólov snáď aj predbehnúť, je mladučký Mário Ďuráč.“ Dodáme, že ostrostrelec Kovács dal zatiaľ päť gólov a 18-ročný Mário Ďuráč štyri, kým vedúce duo súťaže po sedem.
„Nováčik z Kalnej podal u nás jeden výborný výkon, veď takmer celý zápas viedol 1:0. Úprimne poviem, že som šťastný za taký obrat v poslednej štvrťhodinke,“ spadol kameň zo srdca šéfovi klubu, ktorý si pohľad na tabuľku, ktorú vedie od pondelka s trojbodovým náskokom jeho Svodín užíva.
Vlani deviaty tím je prvý
O veľký výkonnostný obrat vlani deviateho tímu sa okrem letných posíl zaslúžilo aj úplne nové nastavenie mužstva.
V letnom prestupovom okne prišiel z piatoligového Štúrova nielen Kornel Saláta, ale aj dostatočne ostrieľaný Tibor Pintér, ďalej mladá bratská dvojica Nikolas Ďuráč a Mário Ďuráč, zo šiestoligovej Iže, ktorá sa v lete rozpadla, pribudol Ján Záborský, z rovnakej súťaže zo Želiezoviec Ľudovít Šmiknya, z Lehníc Dávid Dékány, no a Patrik Király sa vrátil k aktívnej činnosti.
V tíme 35-ročného hlavného trénera Tomáša Kunyika zostal už len jeden legionár, Kolumbijčan Jesus Mateo Quiroz Vega, ktorý prišiel pred rokom a pol zo San Francisca a ktorý patrí medzi ťahúňov mančaftu.
Po operácii pruhu chce už hrať
„S doterajším priebehom jesennej časti sme nadmieru spokojní, podstatné pritom je, že posilnený kolektív hráčov si vychádza v ústrety a všetko v ňom funguje tak, ako má,“ voľká si šéf klubu.
„Pre správnu chémiu mužstva bolo dôležité, že najväčšie naše letné posily si vzťahovo sadli s našimi najskúsenejšími hráčmi.
Keď príde napríklad Kornel Saláta do kabíny, všetci k nemu vzhliadajú, v samotných zápasoch chcú od neho čo-to pochytiť či odkukať. On by mal ešte určite aj na vyššiu súťaž, my sme však šťastní, že hrá u nás.“
Zo Štúrova prišiel aj skúsený Tibor Pintér či bratia Ďuráčovci. „Mladší Mário je mimoriadne rýchly aj s loptou, starší Nikolas bol nedávno na operácii pruhu, ale už ho stále častejšie vídam nielen na zápasoch, ale aj na tréningoch a chcel by sa už vrátiť do zostavy.“
Zápletka proti Hurbanovu
V predchádzajúcom šiestom kole sa pod víťazstvo 2:0 vo vlani druhých Podlužanoch gólovo podpísali letné posily, v 40. minúte Tibor Pintér a v 79. Mário Ďuráč.
V piatom kole zdolal Svodín expiatoligové Hurbanovo po výsledku 3:0, no polčasový stav bol bezgólový.
V druhom dejstve sa však diali veci. V 63. minúte dostal domácich do vedenia z jedenástky Roman Kovács, v 81. išiel predčasne pod sprchy hurbanovský stopér Peter Kádek po druhej žltej karte, no a potom zvýšil strelec úvodného gólu z priameho kopu na 2:0 a Mário Ďuráč z penalty na konečných 3:0.
„Proti Hurbanovu sme podali zatiaľ jeden z najlepších výkonov, ale nedá mi nevrátiť sa k vylúčeniu jeho hráča Petra Kádeka, ktorého poznám osobne od mlada. Je to totiž futbalista, ktorý nebol snáď nikdy vylúčený, má 34 rokov a stále hrá za svoj materský klub.
Naozaj ma mrzelo, že v závere zápasu musel ísť práve u nás dole z ihriska,“ podelil sa o osobné pocity manažér, ktorého mužstvo nemalo v tej situácii za najtesnejšieho stavu 1:0 deväť minút pred koncom všetky body isté.
Proti KFC dokázali vyrovnať
V prvom kole Slovnaft Cupu vyradil posilnený šiestoligista piatoligové Šahy po výsledku 3:1, keď dokázal otočiť priebežný náskok hostí vyrovnávajúcim gólom Romana Kovácsa a nasledujúcimi dvomi Nikolasa Ďuráča na dvojgólový rozdiel.
„Šahy hrali nervózny zápas, keď sme šli do vedenia na 2:1, už som začal tušiť, že postúpime a súpera z Niké ligy privítame my, pretože Šahania sa začali postupne hádať už aj medzi sebou na lavičke.“
V druhom kole prišlo do Svodína prvoligové KFC Komárno. Favorit zvíťazil nakoniec 4:1, ale v 31. minúte dokázali domáci vyrovnať na 1:1. „Vtedy eufória na ihrisku priam vytryskla, nerozhodný stav sme držali až do 43.minúty, keď nám dal gól do šatne na 2:1 známy ligový legionár Sukisa Mashike.
Celú výpravu Komárna sme potom na čele so starostom obce pozvali na večeru, ktorú obecný úrad pripravil v kultúrnom dome. Bol to pre nás všetkých nielen športový, ale aj spoločenský zážitok.“
Pred vyrovnávajúcim gólom Ľudovíta Smiknyu na 1:1 vybojoval loptu Kornel Saláta, ktorý je asistentom trénera Mikuláša Radványiho práve v KFC Komárno. Svojich zverencov z fialového klubu bývalý reprezentačný stopér nešetril, v 55. minúte sa potom nechal vystriedať a sadnúť si išiel na lavičku svojho zamestnávateľa KFC.
Čo, ak súťaž naozaj vyhrajú?
Najbližšiu nedeľu ide vedúci Svodín v rámci ôsmeho kola do Starého Tekova. „Pri všetkej úcte k súperovi sa ideme do Starého Tekova pokúsiť o víťazstvo,“ hovoril Imrich Paluk.
Pripomenieme, že vlani prehrali Svodínčania v Starom Tekove rozdielom triedy 4:0, rozpoloženie mužstva sa však odvtedy úplne zmenilo.
„Stálo to veľa úsilia a nebudem tajiť, že aj nejaké financie navyše, ale kvalita nášho mužstva naozaj narástla. Budem sa opakovať, ale na začiatku bola myšlienka, dôstojne osláviť storočnicu futbalu v obci. Dnes hráme oveľa lepší futbal, ako pred rokom, verím, že našim fanúšikom pripravíme ešte pekné futbalové chvíle.“
Tak, aký je cieľ Športového klubu Svodín v tejto sezóne, pýtame sa toho najpovolanejšieho. „Súťaž máme dobre rozohranú, hrajú v nej aj dobré expiatoligové mužstvá, naším cieľom je však zisk majstrovského titulu.“
Bude teda klub oslavovať najbližšie leto nielen storočnicu, ale aj postup do piatej ligy, zaznela otázka. „V prípade, že by sme dokázali nie ľahkú súťaž naozaj vyhrať, bola by to téma pre vedenie obce na čele so starostom, prípadne ďalších sponzorov.“