ONLINE: Tottenham Hotspur - SK Slavia Praha dnes, Liga majstrov LIVE (6. kolo)

Tottenham Hotspur - SK Slavia Praha: ONLINE prenos zo zápasu 6. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
Tottenham Hotspur - SK Slavia Praha: ONLINE prenos zo zápasu 6. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
Sportnet|9. dec 2025 o 18:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo 6. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Tottenham Hotspur - SK Slavia Praha.

Futbalisti tímov Tottenham Hotspur - SK Slavia Praha dnes hrajú zápas šiesteho kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.

Stretnutie hostí Tottenham Hotspur Stadium v Londýne, duel sa začne o 21:00 h.

ONLINE PRENOS: Tottenham Hotspur - SK Slavia Praha (Liga majstrov, 6. kolo, utorok, výsledky)

Liga majstrov  2025/2026
09.12.2025 o 21:00
6. kolo
Tottenham
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slavia
Prenos
Vítam všetkých futbalových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu Ligy majstrov medzi Tottenhamom Hotspur a SK Slavia Praha.

Tottenham zatiaľ strieda v Lige majstrov nevyrovnané výkony a po prehre s PSG 3:5 v predošlom kole im patrí 16. miesto so ziskom 8 bodov.

Slavia Praha sa určite nemusí za svoje doterajšie účinkovanie v Lige majstrov hanbiť. Víťazstvo si síce ešte nepripísali, ale na konte majú tri remízy s Bodo/Glimt, Atalantou a Bilbaom. V tabuľke sa nachádzajú na 31. mieste.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.


