ONLINE: Inter Miláno - Liverpool FC dnes, Liga majstrov LIVE (6. kolo)

Futbalisti tímov Inter Miláno a Liverpool FC dnes hrajú zápas šiesteho kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Stretnutie hostí štadión San Siro v Miláne, duel sa začne o 21:00 h.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Inter Miláno - Liverpool FC (Liga majstrov, 6. kolo, utorok, výsledky)
Inter Miláno
Domáci futbalisti majú tento rok hlavnú časť Ligy majstrov výborne rozohranú. Z piatich zápasov dokázali vyhrať až štyri. Jedinú prehru zaknihovali v poslednom zápas na trávniku Atlética Madrid, kde prehrali tesne 1:2. Jediný gól Interu strelil poľský hráč Piotr Zielinski. Zverencom Cristiana Chivua aktuálne patrí v Lige majstrov 4. pozícia.
Liverpool FC
Hostia prežívajú veľmi náročné obdobie. Nedarí sa im v domácej súťaži a v Champions league to tiež nie je žiadna sláva. Po piatich kolách majú na svojom konte 9 bodov a pozitívne skóre 10:8. Liverpoolu aktuálne patrí až 13. pozícia. Zverenci Arneho Slota potrebujú dnes bodovať, aby nebol ohrozený ich postup do vyraďovacej častí.
Liga majstrov v Niké: široká ponuka a špeciálny Žolík
Liga majstrov pokračuje 6. kolom a v stávkovej spoločnosti Niké nájdete ponuku, ktorá má všetko – favoritov, atraktívne šlágre, výborné kurzy aj špeciálne stávky. K tomu môžete využiť Žolíkov Niké, ktoré si pre vás pripravila na znásobenie pôžitku z najprestížnejšej európskej pohárovej súťaže.
Žolíky na TOP zápasy
Podstata je jednoduchá: Tipnite každý deň víťaza najatraktívnejšieho zápasu. Ak váš tím strelí prvý gól, ale nevyhrá, tak vám vrátime celý tip až do 20 €! V utorok sme pre vás Žolíka pripravili na súboj Inter – Liverpool a v stredu zase na šláger Real – City.
Inter – Liverpool: The Reds je v kríze
Inter hrá v skupine skvele, zatiaľ čo Liverpool prežíva jednu z najťažších sezón posledných rokov. Stavíte si na domácu „1“ alebo napriek všetkému stále veríte The Reds? So Žolíkom to máte v pohode – ak ten, koho tipujete, otvorí skóre a aj tak nevyhrá, tip sa vám vyhodnotí kurzom 1.
Real Madrid – Manchester City: európska futbalová poézia
Jeden z najatraktívnejších duelov ligovej fázy Ligy majstrov. Real doma takmer vždy skóruje, City zase patrí medzi najproduktívnejšie tímy sezóny. Gól na jednej strane s vysokou pravdepodobnosťou padne. Bude z toho napokon remíza alebo tesná otočka? S Niké neprehráte.
Ideálny tiket aj bez Žolíka?
Nemusíte sa sústreďovať len zápasmi, v ktorých sme pre vás pripravili Žolíka. V Lige majstrov na vás čaká 16 atraktívnych súbojov s bohatou ponukou odvodených tipov. Vo štvrtok je zase na program Európska a Konferenčná liga aj so zápasom Slovana, ktorý bojuje o play-off.
- tipy na favoritov: Tottenham, Chelsea, PSG, Arsenal
- futbalové lahôdky: Inter – Liverpool, Real – City, Atalanta - Chelsea
- Slovan v Konferenčnej lige
Stačí si vybrať vlastnú stratégiu. Favoriti? Góly? Rohy? Polčasy? Kombinácie s vyššími kurzami? Liga majstrov v Niké ponúka priestor pre všetky štýly tipovania.
Pre nových hráčov
Ak ešte nemáte účet, lepší čas neexistuje. Pri registrácii získate BONUS 20 € úplne zadarmo na tipovanie a až do 150 FREE SPINOV.