ONLINE: Inter Miláno - Liverpool FC dnes, Liga majstrov LIVE (6. kolo)

Inter Miláno - Liverpool FC dnes, Liga majstrov (6. kolo)

Inter Miláno - Liverpool FC: ONLINE prenos zo zápasu 6. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
Inter Miláno - Liverpool FC: ONLINE prenos zo zápasu 6. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
Sportnet|9. dec 2025 o 18:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo 6. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Inter Miláno - Liverpool FC.

Futbalisti tímov Inter Miláno a Liverpool FC dnes hrajú zápas šiesteho kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.

Stretnutie hostí štadión San Siro v Miláne, duel sa začne o 21:00 h.

ONLINE PRENOS: Inter Miláno - Liverpool FC (Liga majstrov, 6. kolo, utorok, výsledky)

Liga majstrov  2025/2026
09.12.2025 o 21:00
6. kolo
Inter
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Liverpool
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Dnes budeme sledovať futbalový zápas Ligy majstrov medzi Inter Miláno a Liverpool FC.

Inter Miláno

Domáci futbalisti majú tento rok hlavnú časť Ligy majstrov výborne rozohranú. Z piatich zápasov dokázali vyhrať až štyri. Jedinú prehru zaknihovali v poslednom zápas na trávniku Atlética Madrid, kde prehrali tesne 1:2. Jediný gól Interu strelil poľský hráč Piotr Zielinski. Zverencom Cristiana Chivua aktuálne patrí v Lige majstrov 4. pozícia.

Liverpool FC

Hostia prežívajú veľmi náročné obdobie. Nedarí sa im v domácej súťaži a v Champions league to tiež nie je žiadna sláva. Po piatich kolách majú na svojom konte 9 bodov a pozitívne skóre 10:8. Liverpoolu aktuálne patrí až 13. pozícia. Zverenci Arneho Slota potrebujú dnes bodovať, aby nebol ohrozený ich postup do vyraďovacej častí.


Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

Liga majstrov

Liga majstrov

