Anglický tím napravil zaváhanie na pôde Mostaru. Z postupu sa teší aj holandský súper Slovana

Futbalisti tureckého Samsunsporu sa po prvý raz prebojovali medzi elitnú šestnástku v európskej klubovej súťaži. V play off o účasť v osemfinále Konferenčnej ligy zvíťazili v domácej odvete nad severomacedónskym tímom Škendija Tetovo 4:0.
Nadviazali tak na triumf 1:0 z prvého zápasu. Plnú minutáž za domácich odohral slovenský obranca Ľubomír Šatka.
Fiorentina mala pred odvetou trojgólový náskok z prvého zápasu s Jagielloniou Bialystok, doma však jej priaznivci zažili šokujúce chvíle. Bartosz Mazurek hetrikom poslal zápas do predĺženia, no v ňom napokon Nicolo Fagioli a Giovanni Fabbian strelili potrebné góly pre favorita, ktorý prehral 2:4.
Postup si vybojovala aj chorvátska Rijeka v dvojzápase s cyperským zástupcom Omoniou Nikózia a ďalej ide aj slovinské Celje, to si poradilo v oboch zápasoch s kosovskou Dritou.
V osemfinále nebude chýbať ani Sigma Olomouc, ktorá vyhrala v Lausanne 2:1. Víťazný gól, ktorý českého zástupcu poslal do ďalšej fázy, vsietil Antonín Růsek v závere prvého polčasu.
V nadstavenom čase hostí vystrašil domáci Karim Sow, ale jeho gól neplatil pre ofsajdové postavenie. Slovenský obranca Matúš Malý odohral v drese Olomouca celý zápas.
Alkmaar zvíťazil aj zásluhou dvojgólového Svena Mijnansa nad FC Noah 4:0 a otočil nepriaznivé skóre z minulého týždňa (0:1). Z postupu sa môže radovať aj Lech Poznaň po triumfe nad KuPs Kuopio 1:0, prvý duel vyhral 2:0. Miestenku v osemfinále si zaistil aj Crystal Palace, ktorý zdolal Zrinjski Mostar 2:0.
Na víťazov play off čaká osem istých účastníkov osemfinále – RC Štrasburg, Raków Čenstochová, AEK Atény, Sparta Praha, Rayo Vallecano, Šachtar Doneck, FSV Mainz a AEK Larnaka. Žreb ďalších kôl sa uskutoční v piatok v Nyone, osemfinále sa bude hrať 12. a 19. marca.
Konferenčná liga - play-off, odvety:
HNK Rijeka - Omonia Nikózia 3:1 (0:1)
Góly: 52. a 67. Fruk, 79. Adu-Adjei – 13. Tankovič
/prvý zápas: 1:0, postúpila Rijeka/
NK Celje - KF Drita 3:2 (3:1)
Góly: 19. a 43. Sešlar, 23. Hrka – 26. Bl. Krasniqi, 51. Dabiqaj
/prvý zápas: 3:2, postúpilo Celje/
Samsunspor - Škendija Tetovo 4:0 (0:0)
Góly: 79. a 90.+2 Mouandilmadji, 53. Ntcham (z 11 m), 71. Ndiaye
/Ľ. Šatka (Samsunspor) odohral celý zápas/
/prvý zápas: 1:0, postúpil Samsunspor/
CF Fiorentina - Jagiellonia Bialystok 2:4 (0:2, 0:3) po predlžení
Góly: 107. Fagioli, 114. Fabbian - 23., 45.+3 a 49. Mazurek, 118. Imaz
ČK: 120. Vital (Bialystok) po druhej ŽK
/prvý zápas: 3:0, postúpila Fiorentina/
Crystal Palace - Zrinjski Mostar 2:0 (1:0)
Góly: 36. Lacroix, 90.+3 Guessand
/prvý zápas: 1:1, postúpil Crystal Palace/
AZ Alkmaar - FC Noah 4:0 (2:0)
Góly: 39. a 54. Mijnan, 5. Daal, 90.+1 Jensen
/prvý zápas: 0:1, postúpil Alkmaar/
Lech Poznaň - KuPs Kuopio 1:0 (0:0)
Gól: 65. Rodriguez
/prvý zápas: 2:0, postúpila Poznaň/
FC Lausanne-Sport - Sigma Olomouc 1:2 (1:2)
Góly: 35. Janneh - 22. Šíp, 44. Růsek
/M. Malý odohral celý zápas, M. Hruška (obaja Olomouc) sedel na lavičke náhradníkov/
/prvý zápas: 1:1, postúpil Olomouc/