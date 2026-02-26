Anglický tím napravil zaváhanie na pôde Mostaru. Z postupu sa teší aj holandský súper Slovana

Hráči Crystal Palace oslavujú gól v sieti Mostaru.
Hráči Crystal Palace oslavujú gól v sieti Mostaru. (Autor: TASR/AP)
TASR|26. feb 2026 o 23:11
ShareTweet0

Postup si vybojovala aj Sigma Olomouc.

Futbalisti tureckého Samsunsporu sa po prvý raz prebojovali medzi elitnú šestnástku v európskej klubovej súťaži. V play off o účasť v osemfinále Konferenčnej ligy zvíťazili v domácej odvete nad severomacedónskym tímom Škendija Tetovo 4:0.

Nadviazali tak na triumf 1:0 z prvého zápasu. Plnú minutáž za domácich odohral slovenský obranca Ľubomír Šatka.

Fiorentina mala pred odvetou trojgólový náskok z prvého zápasu s Jagielloniou Bialystok, doma však jej priaznivci zažili šokujúce chvíle. Bartosz Mazurek hetrikom poslal zápas do predĺženia, no v ňom napokon Nicolo Fagioli a Giovanni Fabbian strelili potrebné góly pre favorita, ktorý prehral 2:4.

Postup si vybojovala aj chorvátska Rijeka v dvojzápase s cyperským zástupcom Omoniou Nikózia a ďalej ide aj slovinské Celje, to si poradilo v oboch zápasoch s kosovskou Dritou.

V osemfinále nebude chýbať ani Sigma Olomouc, ktorá vyhrala v Lausanne 2:1. Víťazný gól, ktorý českého zástupcu poslal do ďalšej fázy, vsietil Antonín Růsek v závere prvého polčasu.

Poľský klub takmer šokoval Fiorentinu na jej trávniku. Predĺženie však zvládli lepšie domáci
Súvisiaci článok
Poľský klub takmer šokoval Fiorentinu na jej trávniku. Predĺženie však zvládli lepšie domáci

V nadstavenom čase hostí vystrašil domáci Karim Sow, ale jeho gól neplatil pre ofsajdové postavenie. Slovenský obranca Matúš Malý odohral v drese Olomouca celý zápas.

Alkmaar zvíťazil aj zásluhou dvojgólového Svena Mijnansa nad FC Noah 4:0 a otočil nepriaznivé skóre z minulého týždňa (0:1). Z postupu sa môže radovať aj Lech Poznaň po triumfe nad KuPs Kuopio 1:0, prvý duel vyhral 2:0. Miestenku v osemfinále si zaistil aj Crystal Palace, ktorý zdolal Zrinjski Mostar 2:0.

Na víťazov play off čaká osem istých účastníkov osemfinále – RC Štrasburg, Raków Čenstochová, AEK Atény, Sparta Praha, Rayo Vallecano, Šachtar Doneck, FSV Mainz a AEK Larnaka. Žreb ďalších kôl sa uskutoční v piatok v Nyone, osemfinále sa bude hrať 12. a 19. marca.

Konferenčná liga - play-off, odvety:

HNK Rijeka - Omonia Nikózia 3:1 (0:1)

Góly: 52. a 67. Fruk, 79. Adu-Adjei – 13. Tankovič

/prvý zápas: 1:0, postúpila Rijeka/

NK Celje - KF Drita 3:2 (3:1)

Góly: 19. a 43. Sešlar, 23. Hrka – 26. Bl. Krasniqi, 51. Dabiqaj

/prvý zápas: 3:2, postúpilo Celje/

Samsunspor - Škendija Tetovo 4:0 (0:0)

Góly: 79. a 90.+2 Mouandilmadji, 53. Ntcham (z 11 m), 71. Ndiaye

/Ľ. Šatka (Samsunspor) odohral celý zápas/

/prvý zápas: 1:0, postúpil Samsunspor/

CF Fiorentina - Jagiellonia Bialystok 2:4 (0:2, 0:3) po predlžení

Góly: 107. Fagioli, 114. Fabbian - 23., 45.+3 a 49. Mazurek, 118. Imaz

ČK: 120. Vital (Bialystok) po druhej ŽK

/prvý zápas: 3:0, postúpila Fiorentina/

Crystal Palace - Zrinjski Mostar 2:0 (1:0)

Góly: 36. Lacroix, 90.+3 Guessand

/prvý zápas: 1:1, postúpil Crystal Palace/

AZ Alkmaar - FC Noah 4:0 (2:0)

Góly: 39. a 54. Mijnan, 5. Daal, 90.+1 Jensen

/prvý zápas: 0:1, postúpil Alkmaar/

Lech Poznaň - KuPs Kuopio 1:0 (0:0)

Gól: 65. Rodriguez

/prvý zápas: 2:0, postúpila Poznaň/

FC Lausanne-Sport - Sigma Olomouc 1:2 (1:2)

Góly: 35. Janneh - 22. Šíp, 44. Růsek

/M. Malý odohral celý zápas, M. Hruška (obaja Olomouc) sedel na lavičke náhradníkov/

/prvý zápas: 1:1, postúpil Olomouc/

Konferenčná liga

    Hráči Crystal Palace oslavujú gól v sieti Mostaru.
    Hráči Crystal Palace oslavujú gól v sieti Mostaru.
    Anglický tím napravil zaváhanie na pôde Mostaru. Z postupu sa teší aj holandský súper Slovana
    št 23:11
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Konferenčná liga»Anglický tím napravil zaváhanie na pôde Mostaru. Z postupu sa teší aj holandský súper Slovana