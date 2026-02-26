Poľský klub takmer šokoval Fiorentinu na jej trávniku. Predĺženie však zvládli lepšie domáci

Futbalisti tureckého Samsunsporu sa po prvý raz prebojovali medzi elitnú šestnástku v európskej klubovej súťaži.
V play off o účasť v osemfinále Konferenčnej ligy zvíťazili v domácej odvete nad severomacedónskym tímom Škendija Tetovo 4:0. Nadviazali tak na triumf 1:0 z prvého zápasu. Plnú minutáž za domácich odohral slovenský obranca Ľubomír Šatka.
Fiorentina mala pred odvetou trojgólový náskok z prvého zápasu s Jagielloniou Bialystok, doma však jej priaznivci zažili šokujúce chvíle.
Bartosz Mazurek hetrikom poslal zápas do predĺženia, no v ňom napokon Nicolo Fagioli a Giovanni Fabbian strelili potrebné góly pre favorita, ktorý prehral 2:4.
Postup si vybojovala aj chorvátska Rijeka v dvojzápase s cyperským zástupcom Omoniou Nikózia a ďalej ide aj slovinské Celje, to si poradilo v oboch zápasoch s kosovskou Dritou.
Na víťazov play off čaká osem istých účastníkov osemfinále – RC Štrasburg, Raków Čenstochová, AEK Atény, Sparta Praha, Rayo Vallecano, Šachtar Doneck, FSV Mainz a AEK Larnaka. Žreb ďalších kôl sa uskutoční v piatok v Nyone, osemfinále sa bude hrať 12. a 19. marca.
Konferenčná liga - play-off, odvety:
HNK Rijeka - Omonia Nikózia 3:1 (0:1)
Góly: 52. a 67. Fruk, 79. Adu-Adjei – 13. Tankovič
/prvý zápas: 1:0, postúpila Rijeka/
NK Celje - KF Drita 3:2 (3:1)
Góly: 19. a 43. Sešlar, 23. Hrka – 26. Bl. Krasniqi, 51. Dabiqaj
/prvý zápas: 3:2, postúpilo Celje/
Samsunspor - Škendija Tetovo 4:0 (0:0)
Góly: 79. a 90.+2 Mouandilmadji, 53. Ntcham (z 11 m), 71. Ndiaye
/Ľ. Šatka (Samsunspor) odohral celý zápas/
/prvý zápas: 1:0, postúpil Samsunspor/
CF Fiorentina - Jagiellonia Bialystok 2:4 (0:2, 0:3) po predlžení
Góly: 107. Fagioli, 114. Fabbian - 23., 45.+3 a 49. Mazurek, 118. Imaz. ČK: 120. Vital (Bialystok) po druhej ŽK
/prvý zápas: 3:0, postúpila Fiorentina/