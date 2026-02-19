Fiorentina v Poľsku nezaváhala. Z triumfu sa radoval aj turecký Samsunspor

Radosť hráčov Fiorentiny.
Radosť hráčov Fiorentiny. (Autor: TASR/AP)
TASR|19. feb 2026 o 23:15
Crystal Palace len remizoval v Mostare.

Víťaznú premiéru na lavičke tureckého Samsunsporu má za sebou nemecký futbalový tréner Torsten Fink.

Päťdesiatosemročný kouč nevynechal v úvodnom stretnutí play off o postup do osemfinále Konferenčnej ligy v základnej zostave slovenského obrancu Ľubomíra Šatku a jeho tím vyhral na ihrisku Škendije Tetovo 1:0. Jediný gól strelil v 77. minúte reprezentant Čadu Marius. Šatka odohral celý zápas.

Hráči arménskeho FC Noah sa priblížili k postupu do osemfinále. Na domácej pôde zdolali holandský AZ Alkmaar 1:0 gólom kapitána Havhannesa Hambardzumjana.

Pozíciu favorita nepotvrdili ani hráči anglického Crystal Palace, ktorí v úvodnom stretnutí play off o postup medzi 16 najlepších tímov iba remizovali na pôde bosnianskeho HŠK Zrinjski Mostar 1:1.

Prijateľný výsledok 1:1 s FC Lausanne Sport uhrali doma hráči Sigmy Olomouc. Celý duel v drese českého klubu odohral slovenský obranca Matúš Malý. Jeho slovinský spoluhráč Danijel Sturm zariadil remízu v 58. minúte, hostí poslal do vedenia v 22. minúte anglický stredopoliar Nathan Butler-Oyedeji.

Crystal Palace mali v Mostare územnú prevahu a od 44. minúty viedli zásluhou Ismailu Sarra. Po necelej hodine hry však vyrovnal Karlo Abramovič.

Dvojgólové vedenie si do budúcotýždňovej domácej odvety odnesie poľský Lech Poznaň po víťazstve 2:0 nad fínskym KuPS Kuopio. Trojgólový náskok budú mať v druhom zápase hráči talianskej Fiorentiny po triumfe na pôde poľskej Jagiellonie Bialystok 3:0.

Konferenčná liga - play-off, prvé zápasy:

FK Drita - NK Celje 2:3 (0:2)

Góly: 59. Krasniqi, 75. Balaj - 19. Kucys, 41. Avdyli, 90.+4 Poplatnik

Jagiellonia Bialystok - ACF Fiorentina 0:3 (0:0)

Góly: 53. Ranieri, 66. Mandragora, 81. Piccoli (z 11 m)

Omonia Nikózia - NK Rijeka 0:1 (0:0)

Gól: 87. Adu Adjei. ČK: 89. Morchiladze (Rijeka) po druhej ŽK.

FK Škendija - Samsunspor 0:1 (0:0)

Gól: 77. Marius

/Ľ. Šatka (Samsunspor) odohral celý zápas/

KuPS Kuopio - Lech Poznaň 0:2 (0:2)

Góly: 9. Kozubal, 41. Ismaheel. ČK: 12. Luyeye-Lutumba (Kuopio)

FC Noah - AZ Alkmaar 1:0 (0:0)

Góly: 53. Hambardzumjan

HŠK Zrinjski Mostar - Crystal Palace 1:1 (0:1)

Góly: 55. Abramovič - 44. Sarr

Sigma Olomouc - FC Lausanne Sport 1:1 (0:1)

Góly: 58. Sturm - 22. Butler-Oyedeji

/M. Malý odohral celý zápas, M. Hruška bol na lavičke náhradníkov (obaja Olomouc)/

Konferenčná liga

