ONLINE: KFC Komárno - MŠK Žilina dnes, Niké liga LIVE (8. kolo)

KOMÁRNO. Futbalisti KFC Komárno a MŠK Žilina dnes hrajú zápas 8. kola Niké ligy.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: KFC Komárno - MŠK Žilina dnes (Niké Liga LIVE, 8. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
21.09.2025 o 17:00
8. kolo
KFC Komárno
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina
Prehľad
Rozhodca: Ruc – Jekkel, Vass.
Prenos
Príjemný dobrý deň zo Zlatých Moraviec, kde budeme dnes spoločne sledovať zápas 8. kola futbalovej Niké ligy, v ktorom futbalisti KFC Komárno privítajú na "domácom" trávniku hráčov MŠK Žilina. Zápas sa začína o 17:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Komárnu patrí v aktuálnej tabuľke Niké ligy ôsme miesto so ziskom 6 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Mikuláša Radványiho zvíťazili v Košiciach nad FC 3:2 (góly Komárna Ganbold, Mashike, Mišovič). Najlepším strelcom tímu je Šimon Šmehyl, ktorý má na svojom konte 2 góly.
Žiline patrí v tabuľke našej najvyššej súťaže štvrté miesto so ziskom 12 bodov. Zverenci trénera Pavla Staňa v poslednom doterajšom zápase remizovali na domácom trávniku v dramatickom zápase so Slovanom Bratislava 3:3 (góly MŠK 2x Ďatko, Káčer). Najlepším strelcom tímu je Michal Faško, ktorý má na svojom konte štyri góly.
Zápas sa začína o 17:00, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Komárnu patrí v aktuálnej tabuľke Niké ligy ôsme miesto so ziskom 6 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Mikuláša Radványiho zvíťazili v Košiciach nad FC 3:2 (góly Komárna Ganbold, Mashike, Mišovič). Najlepším strelcom tímu je Šimon Šmehyl, ktorý má na svojom konte 2 góly.
Žiline patrí v tabuľke našej najvyššej súťaže štvrté miesto so ziskom 12 bodov. Zverenci trénera Pavla Staňa v poslednom doterajšom zápase remizovali na domácom trávniku v dramatickom zápase so Slovanom Bratislava 3:3 (góly MŠK 2x Ďatko, Káčer). Najlepším strelcom tímu je Michal Faško, ktorý má na svojom konte štyri góly.
Zápas sa začína o 17:00, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
6
5
0
1
13:4
15
V
P
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
4
3
0
17:11
15
V
R
V
R
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
7
4
2
1
14:5
14
P
V
V
V
R
4
AS TrenčínAS Trenčín
8
4
0
4
9:14
12
P
P
V
P
V
5
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
3
3
1
15:10
12
R
R
V
P
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
8
3
2
3
12:15
11
V
P
R
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
7
2
3
2
11:11
9
P
R
R
V
P
8
MFK SkalicaMFK Skalica
8
2
3
3
8:11
9
V
P
P
R
P
9
MFK RužomberokMFK Ružomberok
8
2
1
5
11:16
7
V
V
R
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
8
1
3
4
9:13
6
P
V
P
R
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
6
2
0
4
8:13
6
V
V
P
P
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
6
1
0
5
8:12
3
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body