ONLINE: KFC Komárno - FC Spartak Trnava dnes, Niké liga LIVE (5. kolo)

KOMÁRNO. Futbalisti KFC Komárno a FC Spartak Trnava dnes hrajú zápas 5. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: KFC Komárno - FC Spartak Trnava dnes (Niké Liga LIVE, 5. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
24.08.2025 o 17:00
5. kolo
KFC Komárno
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trnava
Prehľad
Rozhodca: Marhefka – Roszbeck, Čajka.
Prenos
Úvodné zostavy:
KFC Komárno: Dlubáč – Šmehyl, Špiriak, Pillár, Rudzan – M. Šimko (C), Ožvolda – Tamás, Žák, Ganbold – Boďa.
Náhradníci: Száraz – Bayemi, Csóka, Kiss, Krčík, Mashike Sukisa, Mišovič, T. Németh, Palán.
Tréner: Mikuláš Radványi
FC Spartak Trnava: Frelih – Ujlaky, Koštrna, Karhan – Holík, Kratochvíl, Procházka, Mikovič (C) – Azango, M. Ďuriš, Škrbo.
Náhradníci: Vasiľ – Badolo, E. Daniel, Jureškin, Kudlička, Moiscrapišvili, Paur, Sabo, Tomič.
Tréner: Michal Ščasný
Peknú nedeľu želám všetkým futbalovým fanúšikom! Na štadióne v Zlatých Moravciach privíta KFC Komárno lídra Niké ligy FC Spartak Trnava. Oba tímy majú zatiaľ odohraté tri súťažné zápasy. V minulej sezóne sa Komárnu nepodarilo Spartak zdolať. v Trnave prehrali 2:3 a doma 1:2.
KFC Komárno: Aktuálny ročník nezačali Komárňania dobre. Prehrali všetky tri zápasy a v tabuľke im svieti 0 v zisku bodov. Gólovo to aspoň padá Šimonovi Šmehylovi, ktorý sa presadil už dvakrát.
FC Spartak Trnava: Trnavčania sa predstavili v 3. predkole Konferenčnej ligy, kde narazili na rumunský celok Universitatea Craiova. Prvý zápas prehrali 0:3 a doma sa pokúšali o zázrak, ktorý im takmer vyšiel. Po riadnej hracej dobe vyhrával Spartak 4:1, lenže v predĺžení dvakrát inkasoval a víťazstvo 4:3 v zápase nestačilo na postup. Sumár po oboch zápasoch bol 6:4 v prospech Universitatea Craiova.
Trnava napriek tomu nemusí smútiť. V lige je zatiaľ 100-percentná a ani neinkasovala. Na konte má 9 bodov a vedie tabuľku o skóre pred Trenčínom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
3
0
0
5:0
9
V
V
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
5
3
0
2
6:7
9
P
V
V
P
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
4
2
2
0
7:2
8
V
R
V
R
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
2
1
0
7:3
7
V
V
R
5
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
1
1
6:4
7
P
V
V
R
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
4
2
1
1
7:6
7
V
P
V
R
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
4
2
1
1
8:8
7
V
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK Skalica
5
1
3
1
7:6
6
R
P
V
R
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICE
3
1
0
2
4:5
3
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
5
0
3
2
4:6
3
R
R
P
P
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
5
0
0
5
2:12
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body