Ďuriš sa dočkal gólu, blysla sa aj letná posila. Trnava si v lige drží skvelú bilanciu

Útočník Spartaka Trnava Michal Ďuriš strieľa gól v zápase proti Komárnu.
Fotogaléria (5)
Útočník Spartaka Trnava Michal Ďuriš strieľa gól v zápase proti Komárnu. (Autor: TASR)
TASR|24. aug 2025 o 19:00
ShareTweet0

Trnava ako jediná v Niké lige ešte nestratila ani bod.

Niké liga - 5. kolo

Komárno - Spartak Trnava 1:4 (0:3)

Góly: 50. Boďa - 26. a 38. Škrbo, 22. M. Ďuriš, 67. Procházka (z 11 m)

Rozhodovali: Marhefka - Roszbeck, Čajka

ŽK: Ganbold, Šmehyl, Pillár - Škrbo, ČK: 81. Badolo (Trnava).

Komárno: Dlubáč - Šmehyl, Špiriak, Pillár, Rudzan - M. Šimko, Ožvolda (70. Mashike Sukisa) - Tamás (81. Bayemi), Žák, Ganbold (46. Mišovič) - Boďa (70. Kiss)

Spartak Trnava: Frelih - Ujlaky, Koštrna, Karhan - Holík, Kratochvíl (60. Moiscrapišvili), Procházka, Mikovič - Azango (86. Tomič), M. Ďuriš (86. E. Daniel), Škrbo (60. Badolo)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

ZLATÉ MORAVCE. Futbalisti Spartaka Trnava vyhrali v stretnutí 5. kola Niké ligy na štadióne v Zlatých Moravciach nad KFC Komárno hladko 4:1.

Po štyroch odohratých dueloch majú naďalej stopercentnú bilanciu a vedú tabuľku s trojbodovým náskokom pred Trenčínom, ktorý odohral o zápas viac.

Komárno je po štyroch súbojoch stále bez bodu na predposlednej 11. priečke.

V zápase, na ktorý zavítalo vyše 2000 fanúšikov Spartaka Trnava, si hostia vybudovali už v prvom polčase trojgólový a rozhodujúci náskok.

Skóre otvoril v 22. minúte po centri Martina Mikoviča prvým gólom v sezóne Michal Ďuriš a potom dvakrát namierila presne letná posila Stefan Škrbo.

Fotogaléria zo zápasu KFC Komárno - FC Spartak Trnava (Niké liga, 5. kolo)
Futbalista Spartaka Trnava Philip Azango v obkľúčení troch hráčov Komárna.
Dominik Žák (vľavo) a Roman Procházka v zápase medzi Komárnom a Trnavou.
Útočník Spartaka Trnava Michal Ďuriš strieľa gól v zápase proti Komárnu.
Futbalista Komárna Martin Šimko hlavičkuje v zápase proti Spartaku Trnava.
5 fotografií
Na snímke je tréner KFC Komárno Mikuláš Radványi.

Po prestávke síce Martin Boďa znížil, čo bol prvý inkasovaný gól „andelov“ v tejto ligovej sezóne, no vzápätí Roman Procházka z penalty vrátil Spartaku trojgólový náskok.

Trnava dohrala duel v desiatich, v 81. minúte dostal červenú kartu striedajúci Cédric Badolo po zákroku na Dominika Žáka.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
3
0
0
5:0
9
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
5
3
0
2
6:7
9
P
V
V
P
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
4
2
2
0
7:2
8
V
R
V
R
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
2
1
0
7:3
7
V
V
R
5
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
1
1
6:4
7
P
V
V
R
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
4
2
1
1
7:6
7
V
P
V
R
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
4
2
1
1
8:8
7
V
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
5
1
3
1
7:6
6
R
P
V
R
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
3
1
0
2
4:5
3
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
5
0
3
2
4:6
3
R
R
P
P
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
5
0
0
5
2:12
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Útočník Spartaka Trnava Michal Ďuriš strieľa gól v zápase proti Komárnu.
    Útočník Spartaka Trnava Michal Ďuriš strieľa gól v zápase proti Komárnu.
    Ďuriš sa dočkal gólu, blysla sa aj letná posila. Trnava si v lige drží skvelú bilanciu
    dnes 19:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Ďuriš sa dočkal gólu, blysla sa aj letná posila. Trnava si v lige drží skvelú bilanciu