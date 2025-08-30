Na trávniku bol len pár minút. Nová posila Komárna rozhodla o prvej výhre v sezóne

Niké liga - 6. kolo
Komárno - Skalica 1:0 (0:0)
Gól: 58. Mashike
Rozhodovali: Benedik - Pacák, Kuba
ŽK: Šimko, Boďa, Špiriak, Žák - Bariš, Smejkal, Švec, Gaži.
Komárno: Száraz - Pillár, M. Šimko, Špiriak - Krčík, Bayemi (85. Pastorek), Žák, Rudzan - Šmehyl (90.+3. Palán), Boďa (46. Mashike), Tamas (66. Ganbajar)
Skalica: Junas - L. Šimko (85. Suľa), Podhorin, Šuver, Gaži - Nagy, Mášik (75. Pudhorocký) – Daniel, Bariš (70. Hollý), Smejkal (70. Černek) - Fábry (46. Švec)
ZLATÉ MORAVCE. Futbalisti Komárna zvíťazili v 6. kole Niké lgiy na neutrálnom ihrisku v Zlatých Moravciach so Skalicou 1:0.
O výhre "domáceho" tímu rozhodol v 58. minúte Elvis Mashike. Útočník z Konžskej demokratickej republiky prišiel na trávnik po zmene strán a o 12 minút hlavou zužitkoval center, ktorým ho našiel jeho kamerunský kolega z útoku Christian Bayemi.
Komárno si tak pripísalo prvú výhru v sezóne, Skalica čaká na svoj druhý triumf.