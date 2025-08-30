Na trávniku bol len pár minút. Nová posila Komárna rozhodla o prvej výhre v sezóne

Martin Boďa (Komárno) a Lukáš Šimko (Skalica) v zápase 6. kola Niké ligy.
Martin Boďa (Komárno) a Lukáš Šimko (Skalica) v zápase 6. kola Niké ligy. (Autor: TASR)
30. aug 2025
Skalica čaká na svoj druhý triumf.

Niké liga - 6. kolo

Komárno - Skalica 1:0 (0:0)

Gól: 58. Mashike

Rozhodovali: Benedik - Pacák, Kuba

ŽK: Šimko, Boďa, Špiriak, Žák - Bariš, Smejkal, Švec, Gaži.

Komárno: Száraz - Pillár, M. Šimko, Špiriak - Krčík, Bayemi (85. Pastorek), Žák, Rudzan - Šmehyl (90.+3. Palán), Boďa (46. Mashike), Tamas (66. Ganbajar)

Skalica: Junas - L. Šimko (85. Suľa), Podhorin, Šuver, Gaži - Nagy, Mášik (75. Pudhorocký) – Daniel, Bariš (70. Hollý), Smejkal (70. Černek) - Fábry (46. Švec)

ZLATÉ MORAVCE. Futbalisti Komárna zvíťazili v 6. kole Niké lgiy na neutrálnom ihrisku v Zlatých Moravciach so Skalicou 1:0.

O výhre "domáceho" tímu rozhodol v 58. minúte Elvis Mashike. Útočník z Konžskej demokratickej republiky prišiel na trávnik po zmene strán a o 12 minút hlavou zužitkoval center, ktorým ho našiel jeho kamerunský kolega z útoku Christian Bayemi.

Karoly Tamas (Komárno) a Lukáš Šimko (Skalica) v zápase 6. kola Niké ligy.
Tréner Komárna Mikuláš Radványi v zápase 6. kola Niké ligy medzi KFC Komárno a MFK Skalica.
Tréner Skalice David Oulehla v zápase 6. kola Niké ligy medzi KFC Komárno a MFK Skalica.
Tréner Skalice David Oulehla v zápase 6. kola Niké ligy medzi KFC Komárno a MFK Skalica.
Adam Krčík (Komárno) a Adam Gaži (Skalica) v zápase 6. kola Niké ligy.Lukáš Šimkol (Skalica) a Karoly Tamas (Komárno) v zápase 6. kola Niké ligy.Martin Boďa (Komárno) a Lukáš Šimko (Skalica) v zápase 6. kola Niké ligy.Erik Daniel (Skalica) a Martin Šimko (Komárno) v zápase 6. kola Niké ligy.Lukáš Šimko (Skalica) a Karoly Tamas (Komárno) v zápase 6. kola Niké ligy. Damián Bariš (Skalica) a Dominik Špiriak (Komárno) v zápase 6. kola Niké ligy. Šimon Šmehyl (Komárno) a Adam Gaži (Skalica) v zápase 6. kola Niké ligy.Dominik Žák (Komárno) a Martin Nagy (Skalica) v zápase 6. kola Niké ligy.Dominik Žák (Komárno) a Martin Nagy (Skalica) v zápase 6. kola Niké ligy.

Komárno si tak pripísalo prvú výhru v sezóne, Skalica čaká na svoj druhý triumf.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
4
4
0
0
9:1
12
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
5
3
1
1
9:4
10
V
P
V
V
R
3
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
5
3
0
2
6:7
9
P
V
V
P
V
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
5
2
2
1
8:7
8
R
V
P
V
R
5
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
4
2
2
0
7:2
8
V
R
V
R
6
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
2
2
0
8:4
8
R
V
V
R
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
5
2
1
2
8:11
7
P
V
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
6
1
3
2
7:7
6
P
R
P
V
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
3
1
0
2
4:5
3
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
5
0
3
2
4:6
3
R
R
P
P
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
5
1
0
4
5:11
3
V
P
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
5
0
0
5
2:12
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

