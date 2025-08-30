ONLINE: KFC Komárno - MFK Skalica dnes, Niké liga LIVE (6. kolo)

KOMÁRNO. Futbalisti KFC Komárno a MFK Skalica dnes hrajú zápas 6. kola Niké ligy.
Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: KFC Komárno - MFK Skalica dnes (Niké Liga LIVE, 6. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
30.08.2025 o 18:00
6. kolo
KFC Komárno
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Skalica
Prenos
V sobotu pokračuje Niké liga 6. kolom, v ktorom sa stretne KFC Komárno proti MFK Skalica. Zápas sa odohrá na štadióne v Zlatých Moravciach. V minulej sezóne boli vzájomné zápasy týchto celkov vyrovnané. V základnej časti sa z víťazstva 3:0 tešili Skaličania a v druhom zápase sa zrodila remíza 0:0. Skupina o udržanie sa priniesla taktiež jednu remízu a výhru Komárna 1:0.
KFC Komárno: V prvom kole Slovnaft Cup-u zvíťazilo Komárno nad Svodínom 4:1. V najvyššej súťaži nezískali Komárňania zatiaľ ani jeden bod. Naposledy podľahli Trnave 1:4. Dva góly doposiaľ strelil Šimon Šmehyl.
MFK Skalica: Skaličania zvíťazili v pohári vysoko 7:0 nad obcou Hlboké. V lige majú na konte šesť bodov a nachádzajú sa na ôsmom mieste. V minulom kole uhrali remízu 2:2 s Prešovom.
Ešte doplním čerstvú novinku, do Skalice prichádza Erik Daniel, ktorý pôsobil v Trnave posledné tri roky.
KFC Komárno: V prvom kole Slovnaft Cup-u zvíťazilo Komárno nad Svodínom 4:1. V najvyššej súťaži nezískali Komárňania zatiaľ ani jeden bod. Naposledy podľahli Trnave 1:4. Dva góly doposiaľ strelil Šimon Šmehyl.
MFK Skalica: Skaličania zvíťazili v pohári vysoko 7:0 nad obcou Hlboké. V lige majú na konte šesť bodov a nachádzajú sa na ôsmom mieste. V minulom kole uhrali remízu 2:2 s Prešovom.
Ešte doplním čerstvú novinku, do Skalice prichádza Erik Daniel, ktorý pôsobil v Trnave posledné tri roky.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
4
4
0
0
9:1
12
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
5
3
1
1
9:4
10
V
P
V
V
R
3
AS TrenčínAS Trenčín
5
3
0
2
6:7
9
P
V
V
P
V
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
5
2
2
1
8:7
8
R
V
P
V
R
5
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
4
2
2
0
7:2
8
V
R
V
R
6
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
2
2
0
8:4
8
R
V
V
R
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
5
2
1
2
8:11
7
P
V
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK Skalica
5
1
3
1
7:6
6
R
P
V
R
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICE
3
1
0
2
4:5
3
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
5
0
3
2
4:6
3
R
R
P
P
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
4
0
0
4
4:11
0
P
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
5
0
0
5
2:12
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body