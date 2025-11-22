ONLINE: KFC Komárno - FK Železiarne Podbrezová dnes, Niké liga LIVE (15. kolo)

KOMÁRNO. Futbalisti KFC Komárno a FK Železiarne Podbrezová dnes hrajú zápas 15. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: KFC Komárno - FK Železiarne Podbrezová dnes (Niké Liga LIVE, 15. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
22.11.2025 o 15:30
15. kolo
KFC Komárno
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Podbrezová
Prenos
V 15. kole našej najvyššej futbalovej súťaže hostí Komárno Podbrezovú. Úvodný výkop je naplánovaný na 15:30.
Komárno sa nachádza na 9. mieste, na konte má 15 bodov. V posledných piatich zápasoch získalo sedem bodov za dve výhry, jednu remízu a dve prehry. V minulom kole hráči Komárna prehrali na ihrisku bratislavského Slovana 2:3.
Podbrezovej patrí 6. priečka, doposiaľ nazbierala 18 bodov. Na piate Michalovce stráca jeden bod, no má zápas k dobru. V uplynulých piatich dueloch získali Podbrezovčania taký istý počet bodov, ako ich dnešný súper. V minulom kole zdolali doma Skalicu 2:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
9
4
1
35:17
31
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
13
9
3
1
30:18
30
V
V
V
P
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
8
4
2
27:12
28
V
V
V
P
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
13
7
2
4
24:13
23
P
V
V
R
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
14
5
4
5
21:21
19
P
R
P
P
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
3
5
21:23
18
V
P
V
R
P
7
AS TrenčínAS Trenčín
14
5
1
8
13:24
16
V
P
P
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
14
3
6
5
16:22
15
V
P
V
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
14
4
3
7
17:24
15
P
R
P
V
V
10
MFK SkalicaMFK Skalica
14
2
6
6
12:20
12
P
R
P
R
R
11
MFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
13:19
12
P
R
R
P
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
14
2
1
11
18:34
7
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body