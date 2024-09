Prídu Koller, Řepka, či Jankulovski. V Bratislave sa uskutoční unikátny turnaj

„Pri popise turnaja používame prívlastok unikátny, pretože to síce bude malý futbal, tak ako ho poznáme, ale so špeciálnymi pravidlami. Bude obohatený o divoké karty prinášajúce rôzne výhody pre daný tím.

Skupina mladých futbalových nadšencov sa pustila do ambiciózneho projektu, ktorého výsledkom má byť unikátny futbalový turnaj s názvom FUTBALIC.

Prostredníctvom divokých kariet sa bude môcť jeden z tímov dostať do presilovky, prípadne zahrávať futbalový nájazd alebo penaltu a podobne,” začal predstavovanie turnaja Porázik, ktorý sa malému futbalu sám aktívne venuje.

„U náš sa v tomto štýle zatiaľ organizovali iba špeciálne večery spojené s bojovými športami ako MMA. Futbal je však najpopulárnejší šport a preto sme sa rozhodli, že do toho pôjdeme,” doplnil.

„Minulý rok som si poranil koleno a nemohol som hrať. Mal som veľa času a premýšľal som, čo s ním. Na Instagrame som narazil na videá z Kings League a povedal som si, že by to mohlo byť veľmi zaujímavé aj pre náš región, pre Slovensko a Českú republiku,” vysvetlil Porázik v štúdiu SITA a doplnil, že ambasádorom obdobného turnaja v Nemecku je stredopoliar Realu Madrid Toni Kroos.

Turnaj sa bude konať 5. októbra 2024 v zrekonštruovanej bratislavskej Gopass Aréne. Organizátori veria, že cestu do hľadiska si nájde približne poldruha tisícky divákov. Lákadlom sú mená už potvrdených hráčov.

O svojich futbalových kvalitách však budú chcieť presvedčiť aj youtuberi, hudobní interpreti, MMA bojovníci, hráči amerického futbalu, či iné osobnosti. Známe sú mená ako Jakub Enžl, Luca Brassi, Plaz Boys, Samuel Pirát Kristofič, Vlasto Čepo, Zayo, Tobiáš Súkenik, Jakob Lukáč, Naked Bananas, Adam Sedro a ďalší.

„Mená ďalších hráčov budeme postupne predstavovať na oficiálnej stránke turnaja Futbalic a na sociálnych sietiach. Komunikácia so všetkými bola zatiaľ veľmi fajn. Dúfam, že oslovíme aj tých skôr aj neskôr narodených divákov. Môžem prezradiť aj to, že hráči budú rozdelení do štyroch tímov, pričom dva budú slovenské a dva české.

Najprv sa bude hrať slovenské semifinále a potom to české. Ide nám o to, aby finálový duel mal náboj česko-slovenskej rivality,” uviedol Porázik, ktorý doplnil, že medzi zápasmi si budú môcť diváci vychutnať šou, ktorá k takejto akcii patrí.