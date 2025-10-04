Remízový zápas tímov zospodu tabuľky. Komárno ani Prešov nedokázali skórovať

Momentka zo zápasu Komárno - Prešov
Momentka zo zápasu Komárno - Prešov (Autor: KFC Komárno/facebook)
Sportnet, TASR|4. okt 2025 o 19:54
ShareTweet0

Komárno aj Prešov uhrali druhú remízu za sebou.

Niké liga - 10. kolo

KFC Komárno - FC Tatran Prešov 0:0

Rozhodcovia: Smolák - Štrbo, Halíček, ŽK: Ivanics - Morim.

Komárno: Száraz - Šmehyl, Šimko, Pillár, Rudzan - Kiss (22. Gamboš), Ožvolda - Bayemi (46. Palán), Žák, Tamás (68. Mišovič) - Mashike Sukisa (68. Ivanics)

Prešov: Bajza - Kotula, Balodis (46. Menich), Sipľak, Revenco - Souček, Bondarenko, Begala - Krasniqi (57. Masaryk), Olejník, Morim (66. Römling)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

KOMÁRNO. Futbalisti KFC Komárno remizovali v sobotnom zápase 10. kola Niké ligy s Tatranom Prešov 0:0.

Pre oba tímy to bola druhá deľba bodov v sérii a na konte majú rovnaký počet osem bodov. Na 10. priečke figuruje o skóre nováčik súťaže, Komárno je predposledné.

Bližšie k víťazstvu mali hráči Komárna, v závere prvého polčasu sa dokonca trafil Dan Ožvolda, ale jeho gól neplatil pre faul v predchádzajúcej situácii.

Po zmene strán mohol misky váh na stranu Prešova nakloniť Filip Souček, ktorý trafil z priameho kopu brvno.

Z platného zásahu medzi tri žrde sa napokon netešil ani jeden tím a po bezgólovej remíze si obe mužstvá odniesli bod.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
5
3
0
19:12
18
V
V
R
V
R
2
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
10
5
3
2
16:11
18
V
V
V
P
R
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
9
5
3
1
17:6
18
V
R
P
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
1
2
15:7
16
R
P
V
P
V
5
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
4
4
1
20:13
16
R
V
R
R
V
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
10
4
0
6
10:18
12
P
P
P
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
3
2
4
12:16
11
P
V
P
R
P
8
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
9
3
1
5
12:16
10
V
V
V
R
P
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
9
2
3
4
8:13
9
P
V
P
P
R
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
9
1
4
4
11:15
7
R
P
V
P
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
8
2
1
5
10:17
7
R
P
V
V
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
8
1
1
6
10:16
4
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Momentka zo zápasu Komárno - Prešov
    Momentka zo zápasu Komárno - Prešov
    Remízový zápas tímov zospodu tabuľky. Komárno ani Prešov nedokázali skórovať
    dnes 19:54
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Remízový zápas tímov zospodu tabuľky. Komárno ani Prešov nedokázali skórovať