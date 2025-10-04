Remízový zápas tímov zospodu tabuľky. Komárno ani Prešov nedokázali skórovať

Niké liga - 10. kolo
KFC Komárno - FC Tatran Prešov 0:0
Rozhodcovia: Smolák - Štrbo, Halíček, ŽK: Ivanics - Morim.
Komárno: Száraz - Šmehyl, Šimko, Pillár, Rudzan - Kiss (22. Gamboš), Ožvolda - Bayemi (46. Palán), Žák, Tamás (68. Mišovič) - Mashike Sukisa (68. Ivanics)
Prešov: Bajza - Kotula, Balodis (46. Menich), Sipľak, Revenco - Souček, Bondarenko, Begala - Krasniqi (57. Masaryk), Olejník, Morim (66. Römling)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
KOMÁRNO. Futbalisti KFC Komárno remizovali v sobotnom zápase 10. kola Niké ligy s Tatranom Prešov 0:0.
Pre oba tímy to bola druhá deľba bodov v sérii a na konte majú rovnaký počet osem bodov. Na 10. priečke figuruje o skóre nováčik súťaže, Komárno je predposledné.
Bližšie k víťazstvu mali hráči Komárna, v závere prvého polčasu sa dokonca trafil Dan Ožvolda, ale jeho gól neplatil pre faul v predchádzajúcej situácii.
Po zmene strán mohol misky váh na stranu Prešova nakloniť Filip Souček, ktorý trafil z priameho kopu brvno.
Z platného zásahu medzi tri žrde sa napokon netešil ani jeden tím a po bezgólovej remíze si obe mužstvá odniesli bod.