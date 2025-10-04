ONLINE: KFC Komárno - FC Tatran Prešov dnes, Niké liga LIVE (10. kolo)

KOMÁRNO. Futbalisti KFC Komárno a FC Tatran Prešov dnes hrajú zápas 10. kola Niké ligy.
Niké liga 2025/2026
04.10.2025 o 18:00
10. kolo
KFC Komárno
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Prešov
Prehľad
Rozhodca: Smolák – Štrbo, Halíček..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 10. kola Niké ligy medzi Komárnom a Prešovom.
KFC Komárno
Komárno dosiahlo vo dvoch dueloch pozitívne výsledky. Famóznu otočku urobilo v Košiciach, ďalší cenný bod priviezlo z horúcej pôdy Dunajskej Stredy. Tímu patrí 11. pozícia v tabuľke s jednobodovým mankom na Prešov.
FC TATRAN Prešov
Tatran vydoloval z veľkého derby proti Košiciam bod. Začal veľmi dobre, keď ho v závere prvého polčasu poslal do vedenia Roman Begala, ale súper otočil v úvode druhého dejstva. Remízu 2:2 zariadil razantnou strelou po odrazenej lopte čerstvý tridsiatnik Juraj Kotula. Otázkou je, v akej zostave dnes Prešov nastúpi. Zranil sa útočník Landing Sagna a sú tam aj drobné otázniky.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
5
3
0
19:12
18
V
V
R
V
R
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
9
5
3
1
17:6
18
V
R
P
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
1
2
15:7
16
R
P
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
4
4
1
20:13
16
R
V
R
R
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
9
4
3
2
14:11
15
V
V
P
R
R
6
AS TrenčínAS Trenčín
9
4
0
5
10:16
12
P
P
P
V
P
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
3
2
4
12:16
11
P
V
P
R
P
8
MFK RužomberokMFK Ružomberok
9
3
1
5
12:16
10
V
V
V
R
P
9
MFK SkalicaMFK Skalica
9
2
3
4
8:13
9
P
V
P
P
R
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
9
1
4
4
11:15
7
R
P
V
P
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
8
2
1
5
10:17
7
R
P
V
V
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
8
1
1
6
10:16
4
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body