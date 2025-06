Rekordný plat v Trnave? Slovan preplatil eso, ktoré sledoval Real Madrid

BRATISLAVA. Krátko pred odchodom na dlhú cestu do strednej Európy Kelvin Ofori natočil na mobilný telefón video, kde zdokumentoval život, ktorý zanecháva za sebou. Klip zavedie diváka cez dvere zaprášenej, červenej, jednoposchodovej budovy do preplnenej detskej izby, ktorú zdieľal so svojimi piatimi súrodencami v štvrti Maakro v Kumasi.

Okrem niekoľkých postelí v nej nie je žiadny nábytok. Stenu zdobí mozaika z čiernych dlaždíc s hviezdičkami. Jeho cesta na Slovensko viedla z Ghany postupne cez Marrakéš, Casablancu, Londýn, Mníchov, Düsseldorf a Paderborn. A rozhodol sa ísť ďalej.

Dvadsaťtriročný Kelvin Ofori zamieril z Trnavy do bratislavského Slovana. „Som šťastný, že sa pre mňa začína táto nová kapitola. Viem, že Slovan má vysoké ciele doma i v Európe, a túžim k nim prispieť svojou prácou a výkonmi,“ vravel Ofori pre klubovú stránku Slovana. Upísal sa na tri roky. „Vidíme v ňom aj potenciál do budúcna, pretože je vo veľmi dobrom futbalovom veku,“ opísal Ivan Kmotrík, generálny riaditeľ.

Štedrý bonus Oforimu končí v Trnave zmluva a prichádza ako voľný hráč. Bez odstupného. Trnava síce nedostane nič, ale Slovan musí novú posilu finančne odmeniť. Dá sa predpokladať, že samotný hráč a jeho agent zinkasujú za podpis zmluvy štedrý bonus. Podľa odhadov môže ísť o státisíce eur.

„Dnes už neexistuje pojem, že hráč prišiel zadarmo. Aj keď nie je už inde viazaný zmluvou, tak musíte vyplatiť agentúru, ktorá má na starosti jeho práva. Musíte mu dať aj vyšší plat či bonus za podpis,“ priznal Kmotrík v minulosti. Ofori strávil v Trnave tri sezóny a nový kontrakt odmietol podpísať. Šéfstvo Spartaka mú údajne ponúklo najvyšší plat v dejinách klubu, ale ani to nestačilo. Slovan ich preplatil a sľúbil viacej. Ofori sa chcel posunúť vyššie. Mohol si vyberať z lákavejších ponúk, lebo v Trnave sú platy značne limitované. Benefit je oslabiť súpera Priemerná mzda hráčov Spartaka sa pohybuje okolo päťtisíc eur mesačne, ale dá sa predpokladať, že Ofori mal viacej. A teraz v Slovane dostane oveľa viac.

Zľava Kelvin Ofori, Martin Mikovič a Michal Ďuriš sa tešia po strelenom góle v dueli ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava v 1. zápase semifinále Slovnaft Cupu. (Autor: TASR)

Môžeme iba hádať, či to bude dvojnásobok, trojnásobok, alebo ešte viacej. V drese Spartaka odohral Ofori počas vyše dvoch rokov 101 zápasov, zaznamenal 24 gólov a 8 asistencií.

"Prichádza k nám zvýšiť konkurenciu na poste pravého krídelníka. Verím, že bude pre Tigrana Barseghyana (najlepší strelec a hráč ligy, pozn. red.) zdravou konkurenciou," tvrdil Kmotrík. V posledných rokoch sa Slovanu podarilo získať viacerých kľúčových hráčov z Trnavy, ktorým vypršala zmluva. Vlani prišiel Dominik Takáč, rok predtým Kyriakos Savvidis, ešte predtým Lucas Lovat (2020) a Myenty Abena (2019). „Už som si na to zvykol. Vždy je prvoradá kvalita. Je mi jedno, či je hráč z Bystrice alebo z Trnavy. Ale pripúšťam aj benefit, že tak oslabíme súpera. Trnava je náš konkurent. Má to dvojitý efekt,“ priznal vlani pre Sportnet Kmotrík. Generálny riaditeľ Slovana si nie tak dávno zažartoval v zmysle, že Trnava je naše béčko.

Sledoval ho Manchester Boh mi dal talent, aby som ľudí zabával futbalom,“ vravel v minulosti Ofori. Je to ľavák a má výborný dribling.

Má za sebou nevšedný príbeh. Má skúsenosti z jednej najlepších líg sveta, sledovali ho skauti Realu Madrid a Manchester United. A známy nemecký manažér ho prirovnal k vrecu s trikmi. Ofori vyrastal v akadémii Right to Dream v Ghane. Je to súkromná futbalová akadémia, ktorú dotuje anglický gigant Manchester City. Ofori bol považovaný za najtalentovanejšieho hráča svojej vekovej kategórie a často žiaril na medzinárodných turnajoch. Ale v lete a na jeseň 2017, práve keď jeho vývoj vstupoval do rozhodujúcej fázy, jeho nádeje utrpeli nečakanú ranu, z ktorej sa už takmer nespamätal. Prečo?

Neodcestoval na majstrovstvá sveta hráčov do 17 rokov v Indii - z dôvodov, ktoré sa rýchlo zahalili do víru obvinení a protiobvinení. Podľa zistení The Athletic necestoval Ofori na majstrovstvá veta U17 preto, lebo odmietol podpísať zmluvu, ktorú mu odporúčala organizácia Right to Dream (RTD). Nedávalo to zmysel Ofori sa nechcel zaviazať k prestupu do Nordsjaellandu za mesačný plat 3- tisíc eur zvyšujúci sa na 6 - tisíc eur.

Kelvin Ofori je novou posilou ŠK Slovan Bratislava. (Autor: Instagram/ŠK Slovan Bratislava)

„Nedávalo nám to zmysel,“ povedal pre The Athletic jeho strýko Benjamin Owusu Sekyere. „Nevedeli sme, prečo RTD zdôrazňovala, aby podpísal novú zmluvu až do svojich 19. narodenín. Tak dali ultimátum, že ak nepodpíše, nepôjde na majstrovstvá sveta. Tak sme sa rozhodli nepodpísať.“ Strýko dodal, že jeden z nižších členov ghanskej vlády dvakrát telefonoval jeho bratovi Michaelovi, aby ho pozval do Akkry a „vyriešil problémy so zmluvou tak, aby chlapcovo meno mohlo byť zaradené do tímu“.

Hovorca RTD poprel, že by vedel o akomkoľvek vonkajšom zasahovaní alebo tlaku na rodinu. Neúčasť na MS mala na hráča demoralizujúci účinok. Jeho tréningové výkony šli dole. Ako najstarší syn bol pod tlakom, aby sa mu darilo a aby zabezpečil rodinu. Nemal kopačky Aby si udržal dobrú náladu, rodinný priateľ požiadal Leroya Saneho o pár slov povzbudenia. Krídelník Bayernu Mníchov súhlasil a napísal sériu dlhých, úprimných správ na WhatsApp s podrobnými radami, v ktorých Oforiho nabádal, aby naďalej tvrdo pracoval, najmä na svojom prvom dotyku a slabšej pravej nohe. „Najlepšie je byť obojnohý,“ vysvetlil Sane.

Pred piatimi rokmi tak zamieril Ofori z Ghany na skúšku do klubu Fortuna Düsseldorf, ktorý pôsobil vtedy v bundeslige. „Prišiel k nám na začiatku sezóny vo veku 17 rokov, takmer nik ho nepoznal. Bol ako vrece s novými trikmi,“ vravel pre goal.com športový riaditeľ Fortuny Lutz Pfannenstiel. „Nemal ani kopačky. Našťastie sme pre neho našli náhradný pár v kôlni. Nanešťastie boli o jeden a pol čísla väčšie," dodal Pfannenstiel.

Výnimočný talent V Nemecku má povesť uznávaného odborníka s dobrým okom na talenty. „Oforiho som poznal ešte z čias môjho pôsobenia v Afrike, už vtedy bol považovaný za výnimočný talent. Už na začiatku mi bolo jasné, že má potenciál hrať niekedy v Európe a možno aj za City,“ tvrdil Pfannenstiel. "Je pravda, že sa o neho zaujímali Real Madrid a Manchester United,“ dodal Pfannenstiel.