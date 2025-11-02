Haraslínov návrat bol sklamaním. Odohrali sme slabý zápas, tvrdil

KARVINÁ. Slovenský futbalista Lukáš Haraslín sa vo víkendovom stretnutí českej najvyššej súťaže vrátil do zostavy Sparty Praha.
Proti Karvinej odohral necelých 20 minút, no napokon ani on nezabránil prehre 1:2.
Haraslína v tejto sezóne trápia zdravotné problémy, pre ktoré vynechal niekoľko duelov.
Je nahnevaný
„Nie je to, samozrejme, optimálne. Som trochu nahnevaný, že ma stretávajú zranenia a musím sa stále vracať. Posledné zranenie sa stalo po jednom kontakte.
Verím, že ma budú zdravotné problémy obchádzať a budem tímu k dispozícii,“ vyjadril sa reprezentačný krídelník a kapitán Sparty na pozápasovej tlačovej konferencii.
Jeho tím nevyužil možnosť zostať na prvom mieste v tabuľke, po 14. kole má zhodne na konte 30 bodov ako mestský rival Slavia a horšie skóre.
„Odohrali sme slabý zápas. Môže to byť dobrá facka a môžeme sa odlepiť od toho, čo sme pokazili. Mali sme to dobre rozohrané, ale Karviná vyhrala zaslúžene.
Rozhodli mini súboje, prehrali sme mnoho osobných súbojov a mali sme veľmi málo šancí. Musíme si ich vypracovať viac,“ uviedol Haraslín.
Vonku sa trápi
Zatiaľ čo doma je Sparta takmer stopercentná, tak vonku nemá najlepšiu formu.
„Stále sme niekde na začiatku. Sezóna je ešte veľmi dlhá, máme pred sebou veľa zápasov. Najväčší zlom môže prísť niekedy v januári.
Musíme sa opäť vrátiť nohami na zem a podávať tie najlepšie výkony. Ťažko povedať, prečo nie sme vonku takí efektívni.
Nemusíte ani hrať pekný futbal, ale získať body. Sami hráči cítime, že v ofenzíve je to na trávnikoch súperoch málo. Doma si vytvárame omnoho viac šancí.“
Najbližšie čaká Haraslína s jeho spoluhráčmi vystúpenie v Konferenčnej lige proti poľskému klubu Raków Čenstochová.