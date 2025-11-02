Haraslín sa vrátil, no odchádzal sklamaný. Karviná uspela doma proti Sparte prvýkrát v histórii

PRAHA. Futbalisti Sparty Praha si pripísali druhú prehru v tejto sezóne najvyššej českej súťaže, keď v stretnutí 14. kola neuspeli v nedeľu v Karvinej 1:2.
Víťazný gól duelu dal v 78. minúte po tečovanej strele senegalský útočník Abdallah Gning.
Sparťania tak majú na konte naďalej 30 bodov, rovnako ako mestský rival Slavia. Tá má lepšie skóre a dostala sa pred Spartu na čelo tabuľky.
Za víťazov odohral celé stretnutie slovenský stopér Dávid Krčík, v drese hostí sa po zranení a trojzápasovej absencii vrátil na trávnik Lukáš Haraslín.
Na ihrisko vybehol v 76. minúte. Karviná doma zdolala Spartu prvýkrát v klubovej histórii.
Hráči Olomouca zvíťazili na pôde Mladej Boleslavi 4:1. Trpkosť prehry tak nespoznali v šiestom stretnutí v sérii.
Česká liga - 14. kolo:
Bohemians Praha 1905 - FC Hradec Králové 1:2 (0:0)
Góly: 55. Okeke - 59. Vlkanova, 66. Darida
/brankár T. Frühwald sedel na lavičke - S. Dancák celý duel, A. Griger od 90.+6. min, J. Uhrinčať sedel na lavičke/
MFK Karviná - AC Sparta Praha 2:1 (0:0)
Góly: 63. Traore, 78. Gning - 72. Mercado
/D. Krčík celý duel - L. Haraslín od 76. min, brankár J. Surovčík sedel na lavičke/
FK Mladá Boleslav - SK Sigma Olomouc 1:4 (0:2)
Góly: 80. Kolařík - 45.+2. a 87. Vašulín (druhý z 11 m), 13. Šíp, 74. Langer
/M. Králik celý duel - T. Huk od 46. min, brankár M. Hruška sedel na lavičke/