Adeyemi môže opäť ľahšie dýchať. Nebude čeliť športovým následkom zo strany Borussie Dortmund

BERLÍN. Nemecký futbalista Karim Adeyemi z Borussie Dortmund, ktorý dostal pokutu za nelegálne držanie zbraní, nebude čeliť žiadnym športovým následkom. Povedal vo štvrtok tréner tímu Niko Kovač.
Klub žiada, aby vykonával verejnoprospešné práce, ale to neovplyvní jeho miesto v tíme.
„Nie je dôvod, aby som ho na najbližších pár týždňov vyradil z tímu,“ povedal Kovač na štvrtkovej tlačovej konferencii. Adeyemi prezradil, že si začiatkom roka 2024 na internete objednal takzvanú „záhadnú skrinku“, no nevedel, že obsahuje predmety, ktoré podliehajú zákonu o zbraniach.
Balík skončil na polícii a nemecký reprezentant následne dostal mastnú pokutu. Kovač dodal:
„Nie som jeho otec, ale jeho tréner. Ľudia by mali veci brať do úvahy v správnej perspektíve. Dostal trest a teraz sa už sústredíme na Bundesligu.“