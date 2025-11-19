Adeyemi oľutoval svoje konanie. Útočníkovi hrozia sankcie od klubu aj zväzu

BERLÍN. Nemecký futbalista Karim Adeyemi sa ospravedlnil svojmu klubu Borussia Dortmund a národnému tímu po tom, čo dostal od súdu pokutu za nelegálne držanie zbraní.
Dvadsaťtriročnému útočníkovi hrozia sankcie zo strany zamestnávateľa aj Nemeckého futbalového zväzu (DFB).
„Nie je pre mňa ľahké o tom hovoriť. Na začiatku roka 2024 som si z nedbanlivosti a bez toho, aby som premýšľal o tom, čo robím, objednal takzvaný ´mystery box´.
Obsahoval aj predmety, ktoré nie sú povolené podľa zákona o zbraniach. O niekoľko mesiacov neskôr skončila doručená zásielka neotvorená na polícii. Veľmi ma to mrzí, stálo ma to veľa a hlboko to ľutujem.
Viem, že som v očiach verejnosti ako vzor a nesprával som sa podľa toho,“ citovala Adeyemiho agentúra DPA.
V koordinácii medzi Borussiou Dortmund a DFB sa zúčastní na sociálnom projekte a bude viesť spoločné tréningy s deťmi.