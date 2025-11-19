Adeyemi oľutoval svoje konanie. Útočníkovi hrozia sankcie od klubu aj zväzu

Karim Adeyemi.
Karim Adeyemi. (Autor: TASR/AP)
TASR|19. nov 2025 o 15:52
Zúčastní sa na sociálnom projekte a bude viesť spoločné tréningy s deťmi.

BERLÍN. Nemecký futbalista Karim Adeyemi sa ospravedlnil svojmu klubu Borussia Dortmund a národnému tímu po tom, čo dostal od súdu pokutu za nelegálne držanie zbraní.

Dvadsaťtriročnému útočníkovi hrozia sankcie zo strany zamestnávateľa aj Nemeckého futbalového zväzu (DFB).

„Nie je pre mňa ľahké o tom hovoriť. Na začiatku roka 2024 som si z nedbanlivosti a bez toho, aby som premýšľal o tom, čo robím, objednal takzvaný ´mystery box´.

Obsahoval aj predmety, ktoré nie sú povolené podľa zákona o zbraniach. O niekoľko mesiacov neskôr skončila doručená zásielka neotvorená na polícii. Veľmi ma to mrzí, stálo ma to veľa a hlboko to ľutujem.

Viem, že som v očiach verejnosti ako vzor a nesprával som sa podľa toho,“ citovala Adeyemiho agentúra DPA.

V koordinácii medzi Borussiou Dortmund a DFB sa zúčastní na sociálnom projekte a bude viesť spoločné tréningy s deťmi.

    dnes 15:52
