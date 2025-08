Som prvý, kto mu rozumie, vraví Weiss ml. o správaní otca. Doma vyhráme, verí obranca

Proti kazašskému šampiónovi Kajratu Almaty síce dlho držali vyrovnané skóre a bez väčších problémov sa bránili aj po vylúčení Rahima Ibrahima, no v závere stretnutia inkasovali zbytočný gól.

"Domáci dosiahli to, čo chceli, a síce vytvoriť si náskok pred odvetou. Žiaľ, v záverečnej 10-minútovke sme po červenej karte urobili zbytočné chyby.

Dovtedy sme vcelku dobre bránili, už sa zdalo, že to udržíme," hovoril po zápase asistent hlavného trénera Vladimíra Weissa staršieho Boris Kitka.

"Emócie sú u neho vždy veľmi vysoké, v tomto zápase ešte o niečo viac. Určite mu to je ľúto a ja som prvý, kto mu rozumie. Takisto ako ja, tak aj on by pre mužstvo spravil všetko," hovoril Vladimír Weiss mladší.

Napriek jednogólovej prehre slovanisti pred odvetou nič nevzdávajú.

"Musíme dať hlavy hore. S týmto výsledkom vieme doma niečo spraviť, zvlášť s podporou nášho publika," povedal Kitka, ktorý Weissa zastúpi na lavičke.