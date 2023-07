Juventus vylúčia z pohárovej Európy. Ochráni sa tak pred horším trestom

Ak by tak urobil, prípad by to termínovo natiahlo a Juventus by mohol štartovať v Európe. Pokiaľ by však súd uznal vylúčenie za oprávnené, trest by sa vzťahoval na ďalší ročník.

Juventus tak síce príde tento rok o účasť v EKL, a teda bude chýbať v pohárovej Európe, ale ochráni sa pred ďalšími trestami. Ak sa v tejto sezóne umiestni v najlepšej štvorke ligy, jeho účasť v Lige majstrov nebude ohrozená.

V hierarchicky tretej najprestížnejšej európskej súťaži štartujú aj tri slovenské kluby. V prvom kole kvalifikácie začína vicemajster z Dunajskej Stredy a víťaz posezónneho play-off MŠK Žilina. V druhom kole sa k nim pridá víťaz národného pohára Spartak Trnava.