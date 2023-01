S Talianskom je spätý dodnes. Trestať áno, ale všetkých, hovorí Slovák o škandále Juventusu

Keď som v roku v roku 2006 prichádzal do Talianska, rezonovala tam kauza Calciopoli a bolo okolo toho veľké haló. Teraz je to niečo podobné a myslím si, že prvými trestami sa to ešte celé neskončilo. Čítal som, že by malo dôjsť aj k obvineniu hráčov, lebo asi o tom vedeli.

Uvidíme, aký bude mať ďalší vývoj a či sa udelené tresty podarí presadiť aj v rámci FIFA a UEFA. Bývalý športový riaditeľ Juventusu Fabio Paratici by tak nemohol pôsobiť ani v jeho súčasnom klube Tottenham Hotspur.