ONLINE: Juventus FC - Borussia Dortmund dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)

ONLINE PRENOS: Juventus FC - Borussia Dortmund (Liga majstrov, 1. kolo, utorok, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
16.09.2025 o 21:00
1. kolo
Juventus
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Dortmund
Prehľad
Rozhodca: Letexier (FRA).
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 1. kola Ligy majstrov medzi mužstvami Juventus Turín a Borussia Dortmund.
Juventus odštartoval novú sezónu na MS klubov, kde sa cesta talianskeho celku skončila už v osemfinále po prehre 0:1 s Realom Madrid. V skupinovej časti Ligy majstrov následne nestačil na Manchester City (2:5). V Serie A však Juventus vykročil správnym smerom – zdolal Parmu 2:0, uspel aj proti FC Janov (1:0) a v dramatickom súboji si poradil s Interom po výsledku 4:3.
Borussia Dortmund našla na MS klubov rovnakého „kata“ ako dnešný súper, hoci až vo štvrťfinále. V lige začali futbalisti Borussie nečakanou remízou 3:3 proti St. Pauli, keď stratili dvojgólové vedenie. Následne však zabrali – najprv triumfovali 3:0 proti Unionu Berlín a potom pridali aj víťazstvo 2:0 nad Heidenheimom.
Oba celky sa stretli už počas tohtoročnej prípravy, kde sa z víťazstva 2:1 radoval Juventus.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.