Postúpi Prešov do Niké ligy? Klub získal prvú posilu, skončili dvaja hráči

Pomôcť v postupovým ambíciám by mal Prešovu záložník Jozef Špyrka, ktorý prichádza na východ na polročné hosťovanie.

Podarí sa mu na jar postúpiť do najvyššej súťaže? Bude hrať Niké ligu na novom štadióne?

PREŠOV. V minulej sezóne im postup do Niké ligy unikol v baráži. Teraz je 1. FC Tatran Prešov opäť na druhom mieste druhej ligy.

Do materského klubu ide z FK Železiarne Podbrezová, kde by sa mal po sezóne vrátiť.

„Je to hráč, ktorý je v klube veľmi dlho. Striedali sa mu lepšie obdobia s horšími. Bohužiaľ, tie horšie súviseli so zraneniami, podobne to bolo aj teraz na jeseň, kedy odohral pre zranenie veľmi málo.