Hrali v ukrajinských farbách. Chcú podporiť spoluhráča, ktorý sa ukrýva v pivnici

JELENEC. Mal to byť bežný prípravný zápas dvoch dedinských tímov. Po invázii na Ukrajine však mal špeciálny podtón.

„Sme radi, že sme mohli podporiť nášho kamaráta. Poslal nám video streľby a fotku, ako sa s rodinou ukrýva v pivnici. Je nám to nesmierne ľúto, všetkých nás to bolí pri srdciach. Pretože je to veľmi dobrý chalan. Denys, dávaj si na seba pozor a skoro sa nám vráť,“ odkazujú mu spoluhráči z FC Jelenec.