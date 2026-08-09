Slavia pokračuje v skvelo rozbehnutej sezóne. Súperovi však prvýkrát dovolila dúfať v bodový zisk

Futbalisti pražskej Slavie zdolali v nedeľnom stretnutí 3. kola českej ligy Pardubice 2:1. Oba góly domácich strelil Mojmír Chytil.
„Zošívaní“ tak vedú tabuľku s plným počtom bodov, naopak Pardubice nezískali ešte ani jeden. Slovenský krídelník Ivan Schranz nastúpil za Slaviu v 78. minúte.
Víťazstvo 2:1 zariadil dvojgólový strelec aj pre Hradec Králové, ktorý po presných zásahoch Toma Slončíka zvíťazil nad Baníkom Ostrava.
Účastník kvalifikácie Európskej ligy hral od 43. minúty v početnej prevahe, keďže za stavu 1:0 pre Hradec videl červenú kartu hráč Baníka Jevgenij Skyba.
Za domácich, ktorí ešte neprehrali, odohral celý duel slovenský obranca Jakub Uhrinčať. Samuel Dancák v 30. minúte vystriedal zraneného spoluhráča Matěja Valentu.
V drese Ostravy naskočil z lavičky v 66. minúte Artur Musák a brankár Viktor Budinský do stretnutia nezasiahol.
Až tri červené karty priniesol duel, v ktorom Jablonec zdolal Slovácko 1:0 a zostáva bodovo stopercentný.
Hostia hrali o desiatich od 7. minúty, sily na ihrisku sa vyrovnali v nadstavenom čase prvého polčasu a Jablonec hral „presilovku“ opäť od 83. minúty.
Slovácko tak na svoje prvé víťazstvo v sezóne čaká, pričom na konte má jeden bod. V drese Jablonca bol na ihrisku do 90. minúty Sebastian Nebyla a v akcii boli aj jeho krajania v drese hostí, keď Patrika Blahúta vystriedal v 58. minúte Martin Koscelník.
Olomouc si pripísal prvú výhru v ligovej sezóne, keď domáceho nováčika Artis Brno zdolal 2:1 po víťaznom góle z 87. minúty. Za Sigmu hral do 80. minúty obranca Matúš Malý, brankár Matúš Hruška bol na lavičke.
Česká liga - 3. kolo
SK Slavia Praha – FK Pardubice 2:1 (0:0)
Góly: 50. a 80. Chytil - 52. Solil
/I. Schranz (Slavia) hral od 78. min./
FK Jablonec – 1. FC Slovácko 1:0 (0:0)
Gól: 62. Cedidla
ČK: 45.+4 Polidar - 7. Heča, 83. Ceesay
/S. Nebyla hral do 90. min. - P. Blahút hral do 58. min., M. Koscelník hral od 58. min., M. Šviderský na lavičke/
FC Hradec Králové – FC Baník Ostrava 2:1 (1:0)
Góly: 27. a 63. Slončík - 53. Chaluš
ČK: 43. Skyba (Ostrava)
/J. Uhrinčať odohral celý zápas, S. Dancák hral od 30. min. - A. Musák hral od 66. min., V. Budinský na lavičke/
SK Artis Brno – SK Sigma Olomouc 1:2 (0:1)
Góly: 48. Komljenovic - 35. Ghali, 87. Krivak
/M. Malý hral do 80. min., M. Hruška na lavičke (obaja Olomouc)/