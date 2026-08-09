Slavia pokračuje v skvelo rozbehnutej sezóne. Súperovi však prvýkrát dovolila dúfať v bodový zisk

Slavia Praha sa raduje z gólu.
Slavia Praha sa raduje z gólu. (Autor: TASR/AP)
TASR|9. aug 2026 o 17:23 (aktualizované 9. aug 2026 o 22:24)
ShareTweet0

Slovenský krídelník Ivan Schranz nastúpil za Slaviu v 78. minúte.

Futbalisti pražskej Slavie zdolali v nedeľnom stretnutí 3. kola českej ligy Pardubice 2:1. Oba góly domácich strelil Mojmír Chytil.

„Zošívaní“ tak vedú tabuľku s plným počtom bodov, naopak Pardubice nezískali ešte ani jeden. Slovenský krídelník Ivan Schranz nastúpil za Slaviu v 78. minúte.

Víťazstvo 2:1 zariadil dvojgólový strelec aj pre Hradec Králové, ktorý po presných zásahoch Toma Slončíka zvíťazil nad Baníkom Ostrava.

Účastník kvalifikácie Európskej ligy hral od 43. minúty v početnej prevahe, keďže za stavu 1:0 pre Hradec videl červenú kartu hráč Baníka Jevgenij Skyba.

Za domácich, ktorí ešte neprehrali, odohral celý duel slovenský obranca Jakub Uhrinčať. Samuel Dancák v 30. minúte vystriedal zraneného spoluhráča Matěja Valentu.

V drese Ostravy naskočil z lavičky v 66. minúte Artur Musák a brankár Viktor Budinský do stretnutia nezasiahol.

Až tri červené karty priniesol duel, v ktorom Jablonec zdolal Slovácko 1:0 a zostáva bodovo stopercentný.

Hostia hrali o desiatich od 7. minúty, sily na ihrisku sa vyrovnali v nadstavenom čase prvého polčasu a Jablonec hral „presilovku“ opäť od 83. minúty.

Slovácko tak na svoje prvé víťazstvo v sezóne čaká, pričom na konte má jeden bod. V drese Jablonca bol na ihrisku do 90. minúty Sebastian Nebyla a v akcii boli aj jeho krajania v drese hostí, keď Patrika Blahúta vystriedal v 58. minúte Martin Koscelník.

Olomouc si pripísal prvú výhru v ligovej sezóne, keď domáceho nováčika Artis Brno zdolal 2:1 po víťaznom góle z 87. minúty. Za Sigmu hral do 80. minúty obranca Matúš Malý, brankár Matúš Hruška bol na lavičke.

Česká liga - 3. kolo

SK Slavia Praha – FK Pardubice 2:1 (0:0)

Góly: 50. a 80. Chytil - 52. Solil

/I. Schranz (Slavia) hral od 78. min./

FK Jablonec – 1. FC Slovácko 1:0 (0:0)

Gól: 62. Cedidla

ČK: 45.+4 Polidar - 7. Heča, 83. Ceesay

/S. Nebyla hral do 90. min. - P. Blahút hral do 58. min., M. Koscelník hral od 58. min., M. Šviderský na lavičke/

FC Hradec Králové – FC Baník Ostrava 2:1 (1:0)

Góly: 27. a 63. Slončík - 53. Chaluš

ČK: 43. Skyba (Ostrava)

/J. Uhrinčať odohral celý zápas, S. Dancák hral od 30. min. - A. Musák hral od 66. min., V. Budinský na lavičke/

SK Artis Brno – SK Sigma Olomouc 1:2 (0:1)

Góly: 48. Komljenovic - 35. Ghali, 87. Krivak

/M. Malý hral do 80. min., M. Hruška na lavičke (obaja Olomouc)/

Tabuľka českej Chance ligy

Česko

    Slavia Praha sa raduje z gólu.
    Slavia Praha sa raduje z gólu.
    Slavia pokračuje v skvelo rozbehnutej sezóne. Súperovi však prvýkrát dovolila dúfať v bodový zisk
    ne 17:23
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Česko»Slavia pokračuje v skvelo rozbehnutej sezóne. Súperovi však prvýkrát dovolila dúfať v bodový zisk