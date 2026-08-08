VIDEO: Totálna divočina v Tepliciach. Zápas s Plzňou priniesol 10 gólov, skóre otváral Hrošovský

Slovenský brankár Tomáš Frühwald vychytal v treťom kole najvyššej českej súťaže prvé víťazstvo Bohemiansu Praha v sezóne 2026/2027.
Jeho tím zvíťazil na trávniku Zlína 2:0. Celý zápas za pražský celok odohral aj obranca Dominik Javorček, do 91. minúty pobudol na trávniku útočník Ladislav Almási.
VIDEO: Gól Patrika Hrošovského
Remízou 5:5 sa skončil duel medzi Teplicami a Plzňou. Za Viktoriu skóroval už v prvej minúte slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský, neskôr asistoval aj pri treťom presnom zásahu svojho tímu.
Obranca Dominik Krčík napokon nedohral stretnutie, keď v 88. minúte dostal červenú kartu.
Mladá Boleslav si poradila pred vlastnými fanúšikmi so Spartou Prahou 2:0. Na zápasovej súpiske pražského tímu absentoval reprezentant Slovenska Lukáš Haraslín, u ktorého sa spomína odchod do saudskoarabského Al-Fatehu.
Česká liga - 3. kolo
FC Zlín – Bohemians Praha 1905 0:2 (0:1)
Góly: 9. Mirvald, 73. A. Čermák (z 11 m)
/M. Pišoja hral od 28. minúty - T. Frühwald odchytal celý zápas, D. Javorček odohral celý zápas, L. Almási hral do 91. minúty/
FK Teplice – FC Viktoria Plzeň 5:5 (3:4)
Góly: 12. Mareček, 21. Radosta, 35. M. Čermák, 54. Auta, 59. Fortelný - 1. Hrošovský, 3. Kabongo, 9. Dweh, 28. Vydra, 69. Višinský
ČK: 88. Krčík (Plzeň)
/J. Jakubko a M. Riznič hrali do 46. minúty - P. Hrošovský skóroval v 1. minúte a odohral celý zápas, D. Krčík hral od 63. minúty a v 88. minúte dostal ČK/
FK Mladá Boleslav – AC Sparta Praha 2:0 (2:0)
Góly: 14. Šubert, 45+1. Klíma (z 11 m)
/M. Králik odohral celý zápas, L. Letenay hral od 55. minúty - J. Surovčík odchytal celý zápas, D. Hollý hral do 46. minúty/