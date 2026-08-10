Červená karta ho prekvapila. Krčík na prestrelku v Tepliciach nikdy nezabudne

Slovenský futbalista Dávid Krčík nikdy nezabudne na sobotňajšiu „prestrelku“, v ktorej jeho Viktoria Plzeň premárnila trojgólový náskok a napokon iba remizovala na pôde Teplíc 5:5.
Dvadsaťsedemročný obranca v rozhovore pre TASR povedal, že ešte nikdy nezažil takýto zápas, čo sa týka počtu gólov a zároveň aj z hľadiska emócií.
„Zápas s Teplicami hodnotím negatívne, beriem ho ako prehru, keďže sme už v 10. minúte viedli 3:0 a mali sme to fantasticky rozbehnuté. Bol to zápas, na ktorý nikdy nezabudnem, akurát škoda, že nie v pozitívnom duchu.
Myslím si, že medzi hlavné dôvody bodovej straty patria určite nekoncentrovanosť, laxnosť v situáciách pri inkasovaných góloch a možno pocit uspokojenia. Za stavu 3:0 sme mali pocit, že sa nič nemôže stať,“ vrátil sa Krčík k zápasu, v ktorého závere dostal červenú kartu.
Vylúčenie ho zaskočilo: „Situácia bola veľmi nešťastná. Súpera som chcel iba odstrčiť, ako to robím niekoľkokrát v každom zápase. V momente odstrčenia sa súper zohol a nešťastne som sa dotkol jeho tváre. Úprimne nerozumiem a som prekvapený, že som dostal červenú kartu, pretože tam nebol žiadny úmysel a taktiež intenzita bola veľmi malá. Trest očakávam čo najmenší, možno na jeden zápas. Uvidíme, ako to disciplinárka vyhodnotí.“
VIDEO: Zostrih zápasu Teplice - Plzeň
V Tepliciach zažiaril v drese Plzne jeho krajan - 34-ročný stredopoliar Patrik Hrošovský, ktorý strelil bleskový gól a pridal k nemu asistenciu.
„Výkon ´Hroša´ bol veľmi dobrý. Zápas sa preňho začal fantasticky, keďže hneď v prvej minúte dal nádherný gól. Počas celého zápasu bol konzistentný, uhrával ťažké situácie v strede ihriska a bol nebezpečný pri zahrávaní štandardných situácií,“ vyzdvihol Krčík prínos Hrošovského pre tím zo západu Čiech, ktorému vstup do nového ročníka nevychádza podľa predstáv.
Po troch kolách najvyššej českej súťaže má na konte iba dva body a v tabuľke mu patrí 12. miesto.
„Všetci v klube cítime, že momentálna situácia nie je optimálna, ale veríme, že aj takýto bláznivý zápas s Teplicami môže zmeniť situáciu a naštartujeme víťaznú sériu už od domáceho zápasu so Zlínom. V ňom budú povinnosťou tri body, aj keď si uvedomujeme, že to bude náročný zápas,“ vyhlásil pre TASR Krčík.
Bývalý hráč Prievidze, Liptovského Mikuláša, Jihlavy a Karvinej si svojimi spoľahlivými výkonmi v Česku vypýtal pozvánku do národného tímu, za ktorý odohral zatiaľ dva zápasy.
Na jeseň čaká reprezentáciu pod taktovkou nového trénera Vladimíra Weissa st. účinkovanie v C-divízii Ligy národov v konkurencii Faerských ostrovov, Kazachstanu a Moldavska. Domáce zápasy odohrajú slovenskí futbalisti v Košiciach a Prešove.
„Vnímam to pozitívne, keďže sme videli pri zápasoch Slovenska v Košiciach, že ľudia naplnili štadión, urobili výbornú atmosféru, hnali mužstvo k víťazstvu a vytvoril sa tam taký futbalový ošiaľ. Podobný očakávam aj v Prešove, kde príde plný štadión, ktorý bude hnať mužstvo k víťazstvu.
Na prvý pohľad si fanúšikovia budú myslieť, že súperov z tejto kategórie musíte hladko zdolať, čo by bolo krásne, ale všetci vnímame, kam sa futbal uberá a že napreduje v každej krajine. Uvedomujeme si, že to nebudú jednoduché zápasy, ale mali by sme potvrdiť našu kvalitu a splniť cieľ, ktorým je postup do B-divízie,“ uviedol Krčík s tým, že by rád bol toho súčasťou.
„Pevne verím, že opäť príde pozvánka do áčka, aj keď si uvedomujem, akí hráči sú na mojej pozícii a zároveň koľko hráčov čaká na takúto príležitosť. Budem veľmi rád, keď budem mať možnosť byt opäť s chlapcami, ale aby to tak bolo, musím podávať dobré výkony v klube a potom už je na trénerovi Weissovi, ako sa rozhodne,“ dodal.