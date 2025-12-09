Herne sa posunuli, no sú posledné. Bez gólov sa vyhrávať nedá, hovorí skúsená futbalistka

Ženy Spartaka Trnava prezimujú na poslednom desiatom mieste prvoligovej tabuľky s bilanciou 2 výhier, 3 remíz a 9 prehier so skóre 19:29 (9 bodov).
Na predposlednú Žilinu strácajú Trnavčanky tri body, na ôsme miesto, kde je Ružomberok, štyri; rovnaký odstup majú aj na siedme Komárňanky a šiesty Trenčín.
Všetky tímy však ešte čaká odvetná časť sezóny, takže nič nie je rozhodnuté. Pravdou však je, že Trnavčanky nie vždy pôsobili ako slabšie družstvo – neraz im chýbala povestná štipka šťastia.
Jana Vajdová, dnes už Zrubcová, nastupuje v drese Spartaka s prestávkami už sedem rokov.
O svojej futbalovej kariére hovorí: „S futbalom som začínala v prípravke v Bardejove. Po pauze som sa k nemu vrátila, keď sa v Partizáne zakladal ženský futbalový tím.
Po dvoch rokoch sa nám podarilo vyhrať druhú ligu a postúpiť do najvyššej súťaže. Ako nováčik sme dvakrát po sebe skončili na druhom mieste a v sezóne 2016/2017 sme získali titul aj Slovenský pohár.
V lete 2017 som prestúpila do Spartaka Trnava, ktorý v tom čase pôsobil v druhej lige. V sezóne 2017/18 sme vyhrali druhú ligu a odvtedy Spartak hrá najvyššiu súťaž.
V lete 2020 som odišla do novozaloženého ŠK 2011 Pečeňady, s ktorým sme vyhrali druhú ligu v sezóne 2021/22, no postup nám nebol umožnený. V lete 2024 som sa vrátila do Spartaka, kde pôsobím doteraz.“
So súčasným postavením tímu však spokojná byť nemôže: „Keď porovnám jesennú časť tejto sezóny s minulou, môžem povedať, že herne sme sa posunuli dopredu. Lepšie plníme taktické pokyny aj herný systém.
Káder máme stále veľmi mladý, preto nám v rozhodujúcich momentoch často chýbajú skúsenosti, čo sa odzrkadľuje aj na výsledkoch.
Žiaľ, tie veľakrát nezodpovedajú priebehu hry, ale bez gólov sa vyhrávať nedá. Momentálne sme na poslednom mieste tabuľky.“
Ako v každom kolektíve, aj tu sa striedajú lepšie a horšie zápasy. Zrubcová situáciu hodnotí takto:
„Jeden z najlepších zápasov sezóny sme hrali doma proti Žiline – herne aj výsledkovo. Za zmienku určite stoja aj veľmi dobre takticky zvládnuté duely proti Slovanu a Myjave.
Najmä Slovanu sme ukázali, že vieme potrápiť aj silnejších súperov a čo pre nás znamená derby.
Medzi slabšie výkony určite patrí zápas doma s Prešovom, Ružomberkom a Bardejovom, najmä preto, že sme nedokázali udržať vedenie a dotiahnuť zápas do víťazného konca.“
Skúsená tridsaťročná futbalistka si uvedomuje aj svoje rezervy: „V porovnaní s predchádzajúcimi sezónami cítim herný, ale najmä kondičný progres. Snažím sa na ihrisku odovzdať maximum, ale stále vidím priestor na zlepšenie.“
Trnava pôsobí v najvyššej ženskej súťaži dlhé roky a zostup si nikto nepripúšťa. Podobne to vidí aj Zrubcová:
„Ťažko sa o tom hovorí, ale v momentálnej situácii je najdôležitejšie zachrániť sa. Čaká nás asi dvojtýždňová pauza, potom individuálna príprava a začiatkom januára sa stretneme spolu.
Čaká nás náročná zimná príprava a pred nami je ťažká úloha. Mojím cieľom je odovzdať tímu maximum a hrávať, kým mi to zdravotná a rodinná situácia dovolí.
Zimnú prípravu budem mať prerušenú kvôli svadobnej ceste, tak uvidíme, ako sa mi podarí dohnať to pred štartom jarnej časti.“
Mimo futbalu mladá futbalistka žije aj bežným životom. Zrubcová ukončila vysokoškolské štúdium, vydala sa a zmenila priezvisko:
„Vyštudovala som Jadrové inžinierstvo na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, titul Ing. Pracujem v oblasti radiačnej ochrany a dozimetrie.
Vo voľnom čase som doma s manželom alebo s rodinou. Radi si pozrieme seriál, veľa čítam a najmä v lete sa obaja venujeme turistike.“