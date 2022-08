V protiatómovom kryte triedil mince. Niečo zažil český rekordér len v Dortmunde

„To som zažil iba v Dortmunde. Tam to zažívali všetci hráči. Napríklad Matthiasovi Sammerovi, keď tam ešte hral, uniesli manželku aj s dieťaťom. To bol obrovský prípad, ale na nátlak verejnosti a tej medializácie to jeden únosca položil a priznal sa.

Kriminalita tam bola veľká a zažilo ju množstvo hráčov. Andy Möller bol vraj vykradnutý trinásťkrát, dodnes drží rekord. Z tohto pohľadu to bolo v Dortmunde náročné,“ vyhlásil Koller.