Podbrezová získala hráča z Plzne. Na odchode je iný legionár

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová. (Autor: Facebook TIMAC AGRO Slovakia)
TASR|6. sep 2025 o 17:58
Podpísal trojročný kontrakt.

PODBREZOVÁ. Účastník Niké ligy FK Železiarne Podbrezová získal talentovaného útočníka Jakuba Řeháka.

Osemnásťročný mládežnícky reprezentant Česka prišiel z Viktorie Plzeň a podpísal trojročný kontrakt. Informoval o tom klubový web.

„Keď sa naskytla možnosť získať tohto hráča, urobili sme všetko pre to, aby sme sa dohodli. Ide o veľmi zaujímavého útočníka, ktorý disponuje výbornými fyzickými parametrami a už dnes patrí do mládežníckej reprezentácie Českej republiky.

V Plzni nastupoval aj v juniorskej kategórii, takže má skúsenosti aj s mužským futbalom. Teší ma, že sme s ním podpísali trojročný kontrakt a prajem mu predovšetkým veľa zdravia a úspechov v našom drese,“ povedal generálny manažér klubu Miroslav Poliaček.

Podľa českého portálu isport.cz je na odchode z Podbrezovej iný český útočník Daniel Smékal, má namierené do Pardubíc.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
5
4
0
1
9:4
12
P
V
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
6
4
0
2
9:9
12
V
P
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
3
2
0
10:2
11
V
V
R
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
3
2
1
12:7
11
R
V
P
V
V
5
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
3
2
0
11:6
11
V
R
V
V
R
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
3
1
10:9
9
R
R
V
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
2
2
2
10:13
8
R
P
V
R
P
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
6
1
3
2
7:7
6
P
R
P
V
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
4
1
0
3
6:8
3
P
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
0
3
3
6:9
3
P
R
R
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
5
1
0
4
5:11
3
V
P
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
5:15
1
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

