Calzona s ním bol spokojný, pri absencii Vavra nesklamal. Mali sme na to, zhodnotil Mesík

Trénera Francesca Calzonu svojimi výkonmi v dvojzápase play-off o postup do B-divízie Ligy národov proti Slovinsku (0:0, 0:1 pp) rozhodne nesklamal.

Hovorí o tom aj nepriaznivá bilancia vo vzájomných dueloch, v ktorých Slováci zvíťazili iba raz.

"Zrejme to je súper, ktorý nám nesedí čo sa týka štatistík. V oboch zápasoch sme boli lepší, šance sme mali a dalo sa dať góly a zápasy by sme zlomili na svoju stranu. Slovinci by sa už nedostali na našu polovicu. Futbal, ktorý hrali, bol jednoduchý a mrzia nás príležitosti, ktorých bolo dosť," povedal Mesík bezprostredne po skončení odvetného duelu v Ľubľane.

VIDEO: Zostrih zápasu Slovinsko - Slovensko (Liga národov)