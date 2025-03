Tréner Slovákov hromžil: To si nemôže dovoliť, my sme boli na úrovni

ĽUBLANA. Pred predĺžením vytvorili Slováci kruh, boli spojení s ramenami. Vo vnútri rečnil a gestikuloval tréner Francesco Calzona. Aj počas predĺženia bol plný emócii a po slovnom konflikte s hráčom súpera dostal žltú kartu.

„Nahnevalo ma, že domáci hráč mi odvrával. To, čo predviedol sa nepatrí, hlavne nie k staršiemu súperovi, či trénerovi. To by si nemal dovoliť,“ tvrdil Calzona.