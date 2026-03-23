Zo slov trénera Weissa som totálne šokovaný a sklamaný, tvrdí Kmotrík

Napätie v Slovane Bratislava neutícha. Práve naopak – naberá na obrátkach. To, čo po zápase naznačil tréner Vladimír Weiss, už má aj oficiálnu odozvu vedenia klubu.
Weiss po nedeľňajšom ligovom triumfe nad Podbrezovou 2:0 otvorene prehovoril o tlaku, ktorý cíti nielen zvonka, ale aj zvnútra.
„Ja znesiem dosť, ale uvidíme, dokedy, čo a ako. Keď ste v pozícii Slovana, tak musíte počítať aj s takýmito vecami. Keď sa pozriem na niektoré fotografie z Instagramu, tak vidím, že sú to malé deti, ktoré niekto vedie. Ten impulz je tam očividný od niekoho,“ vravel tréner Vladimír Weiss.
Ešte silnejšie však vyzneli jeho ďalšie slová.
„Sú v klube aj ľudia, ktorí sú od prvého dňa môjho príchodu proti mne. To nehovorím o majiteľoch či Ivanovcoch (Kmotríkovcoch, pozn. red.). Musím s tým žiť, pokiaľ chcem robiť svoju robotu. Som tu preto, aby som tím dotiahol k titulu. Čo bude ďalej, to uvidíme. Ale tieto veci sú vedomé,“ upozornil.
Kmotrík sa ohradil
Na otázku redaktora, ktorí konkrétni ľudia v klube proti nemu stoja, reagoval Weiss po svojom.
„Ty napríklad,“ povedal s úsmevom smerom k jednému z prítomných – a tlačovú konferenciu tým aj uzavrel.
Aj na túto situáciu reagoval generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík, ktorý sa v pondelok proti trénerovým slovám ostro ohradil v stanovisku.
„Dôrazne odmietam, že by ktokoľvek v ŠK Slovan Bratislava pracoval ‚proti nášmu hlavnému trénerovi‘, ako zaznelo na včerajšej tlačovej konferencii. Nič také sa v klube nikdy nedialo a pokiaľ budem generálnym riaditeľom, ani nikdy nebude. Stojím si za osobnostnou integritou každého zamestnanca klubu."
"Trénera Vladimíra Weissa st. si veľmi vážim nielen za to, čo pre Slovan urobil, ale aj osobne ako človeka. Z jeho včerajších slov som však zostal totálne šokovaný, keďže mne takéto tvrdenia nikdy neprezentoval. Musím povedať, že predovšetkým som z týchto tvrdení veľmi sklamaný, pretože takéto slová vrhajú zlé svetlo na Slovan ako klub a znižujú jeho dôveryhodnosť aj v očiach verejnosti. Všetci, ktorí sme súčasťou Slovana na ihrisku i v manažmente, sme na jednej lodi, preto teórie o vzájomnom boji považujem za absurdné,“ reagoval Kmotrík.
Ospravedlnil sa novinárovi
Pridal aj reakciu na samotný záver tlačovej konferencie.
„Taktiež by som sa chcel v mene klubu ospravedlniť novinárovi, ktorý bol na konci tlačovej konferencie terčom verbálneho útoku. Takéto konanie odsudzujeme a absolútne sa s ním nestotožňujeme.“
A nezostal len pri tom. V závere svojho stanoviska pridal aj širšie ospravedlnenie.
„Rád by som sa v mene klubu ospravedlnil fanúšikom, partnerom i médiám za slová, ktoré zazneli na tlačovej konferencii po zápase s Podbrezovou.“
Kmotrík zároveň priznal, že klub si uvedomuje aj športovú realitu tejto sezóny.
„V klube si nezakrývame oči pred realitou a uvedomujeme si, že po športovej stránke prežívame jednu z najhorších sezón na novom Tehelnom poli. Vážime si každého jedného fanúšika, ktorý nás aj v tejto náročnej situácii podporuje. Fanúšikovia sú naším dvanástym hráčom, bez nich by sme posledné roky nedokázali byť takí úspešní."
"Majú právo na svoj názor, my musíme vedieť prijať aj kritiku, pokiaľ je na mieste a je slušne prezentovaná. Som presvedčený, že naďalej máme jednoznačne najkvalitnejší káder v súťaži. Mužstvo bude mať moju plnú podporu a spoločne urobíme všetko pre to, aby sme získali majstrovský titul,“ dodal Kmotrík.
Slovan tak síce na ihrisku kráča za titulom, no mimo neho sa rozohráva iný zápas. A ten, zdá sa, bude ešte poriadne tvrdý.
