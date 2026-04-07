Zranenie je minulosťou. Liverpool môže opäť rátať so švédskym kanonierom

Alexander Isak
Alexander Isak (Autor: TASR/PA via AP)
TASR|7. apr 2026 o 19:12
Pauzoval vyše tri a pol mesiaca.

Alexander Isak je späť v nominácii FC Liverpool pred stredajším prvým štvrťfinálovým zápasom futbalovej Ligy majstrov na pôde Paríža Saint-Germain.

Švédsky útočník sa vracia po dlhej rekonvalescencii spôsobenej zranením nohy.

Dvadsaťšesťročný Isak sa zranil v decembrovom dueli proti Tottenhamu a musel absolvovať operáciu.

Po 15 týždňoch je letná posila „Reds“ v nominácii pred stretnutím v Parku princov.

„Alexander Isak je medzi hráčmi, ktorí dnes popoludní odleteli z letiska Johna Lennona do Paríža,“ citovala z vyhlásenia anglického majstra agentúra AFP.

Isak nastúpil v tejto sezóne v 16 zápasoch, v ktorých strelil tri góly.

    Alexander Isak
    Alexander Isak
    Zranenie je minulosťou. Liverpool môže opäť rátať so švédskym kanonierom
