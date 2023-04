Klub z Milána bude vo finále Ligy majstrov, hoci Inter zbabral záver

Liga majstrov - štvrťfinále, odveta

Po výhre 2:0 na štadióne Estádio da Luz mali proti lisabonskej Benfice aj v domácom prostredí prevahu, no po zbabranom závere remizovali 3:3.

MILÁNO. Futbalisti Interu Miláno aj bez zraneného Milana Škriniara suverénnym spôsobom postúpili do semifinále tohtoročnej edície Ligy majstrov.

Priebeh zápasu Inter Miláno - Benfica Lisabon

Do stredu obrany portugalského tímu sa vrátil Otamendi, hostia však v prvom rade potrebovali útočiť, aby "nerazzurri" skomplikovali cestu do semifinále.

Benfica cestovala do Milána iba so zábleskom postupovej nádeje, ktorá jej zostala po domácej prehre 0:2.

Vyrovnať mohli Joao Mario a Grimaldo, ale radosť im prekazili Dimarco a Onana. Do tretice už to Benfice vyšlo. Obrana Interu zaspala a po centri do šestnástky hlavičkoval presne Aursnes - 1:1.

Po hodine hry vrátil domácim vedenie Lautaro Martinez, ktorý sa presadil zblízka po prihrávke od Dimarca a na 3:1 zvýšil striedajúci Correa.

Hráči Interu v závere poľavili v koncentrácii a umožnili súperovi vyrovnať na 3:3, na ich postupe to však nič nezmenilo.