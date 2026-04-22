Lazio oslavuje po penaltovej dráme. V rozstrele uspeli len traja hráči

Brankár Lazia Edoardo Motta oslavuje so spoluhráčmi. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
ČTK|23. apr 2026 o 00:16
Vo finále na rímskom Olympijskom štadióne ho čaká Inter Miláno.

Taliansky pohár - odveta semifinále

Atalanta Bergamo - Lazio Rím 1:1 pp (0:0, 1:1), 1:2 v jedenástkovom rozstrele

Góly: 86. Pašalić – 84. Romagnoli

/prvý zápas: 2:2, postúpilo Lazio/

Futbalisti Lazia Rím po siedmich rokoch postúpili do finále Talianskeho pohára. Po úvodnej domácej remíze 2:2 s Bergamom v stredu v semifinálovej odvete na ihrisku Atalanty hrali 1:1 po základnom hracom čase aj predĺžení, na penalty zvíťazili 2:1.

Vo finále 13. mája na rímskom Olympijskom štadióne ich čaká Inter Miláno.

Lazio udrelo v 84. min zásluhou Romagnoliho, ihneď ale odpovedal striedajúci Pašalič. Predĺženie rozuzlenia neprinieslo, a tak prišiel na rad rozstrel, v ktorom celkovo šesť z deviatich exekútorov zlyhalo. Rozhodujúcu penaltu premenil Taylor.

Celok z talianskej metropoly doteraz ovládol domácu pohárovú súťaž sedemkrát. Atlanta sa ani tento rok nedočká druhého úspechu po triumfe v roku 1963.

Taliansky pohár - pavúk play-off

Coppa Italia

