Lazio oslavuje po penaltovej dráme. V rozstrele uspeli len traja hráči

Taliansky pohár - odveta semifinále
Atalanta Bergamo - Lazio Rím 1:1 pp (0:0, 1:1), 1:2 v jedenástkovom rozstrele
Góly: 86. Pašalić – 84. Romagnoli
/prvý zápas: 2:2, postúpilo Lazio/
Futbalisti Lazia Rím po siedmich rokoch postúpili do finále Talianskeho pohára. Po úvodnej domácej remíze 2:2 s Bergamom v stredu v semifinálovej odvete na ihrisku Atalanty hrali 1:1 po základnom hracom čase aj predĺžení, na penalty zvíťazili 2:1.
Vo finále 13. mája na rímskom Olympijskom štadióne ich čaká Inter Miláno.
Lazio udrelo v 84. min zásluhou Romagnoliho, ihneď ale odpovedal striedajúci Pašalič. Predĺženie rozuzlenia neprinieslo, a tak prišiel na rad rozstrel, v ktorom celkovo šesť z deviatich exekútorov zlyhalo. Rozhodujúcu penaltu premenil Taylor.
Celok z talianskej metropoly doteraz ovládol domácu pohárovú súťaž sedemkrát. Atlanta sa ani tento rok nedočká druhého úspechu po triumfe v roku 1963.