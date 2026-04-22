Takto ukradnúť zápas vie len bláznivý Inter. Chceme obe trofeje, znie z Milána

Futbalisti Interu Miláno sa v utorok prebojovali do finále Talianskeho pohára po skvelom obrate proti Comu.
Na San Sire prehrávali v úvode druhého polčasu 0:2, ale v záverečných minútach otočili skóre. Dvojgólový Hakan Calhanoglu vyhlásil, že „nerazzurri“ chcú získať double.
Prvý semifinálový duel góly nepriniesol, a tak sa v Miláne začínalo doslova od nuly. Hostia viedli dvojgólovým rozdielom po presných zásahoch Martina Baturinu a Lucasa Da Cunhu a zdalo sa, že Inter sa do finále nepozrie.
Calhanoglu však v 69. minúte znížil strelou z prvej spoza šestnástky a v 86. minúte hlavičkou po centri Petara Sučiča, ktorý v 89. minúte zvnútra pokutového územia dokonal obrat a rozhodol.
„Som veľmi šťastný z tohto výsledku, najmä proti silnému tímu, ktorý hrá veľmi dobre. Som rád, že sa mi podarilo otočiť zápas a pomôcť mužstvu. Prácu sme odviedli v druhom polčase. Tá hlavička? Už som jednu dal v Nemecku a mal som aj trochu šťastia. Teraz chceme zabojovať o obe trofeje, sme vo finále pohára, ale najskôr nás čakajú dôležité ligové zápasy,“ citoval web Interu kapitána tureckej reprezentácie Calhanoglua.
Kormidelník domácich Cristian Chivu nešetril chválou na adresu svojich zverencov: „Je to tímová práca. Od začiatku sezóny si všetci počínajú naozaj dobre a každý, kto dostane šancu, ju využije. Tí, ktorí dnes nastúpili, správne čítali hru, pochopili, čo je potrebné urobiť, a mali obrovský vplyv, prišli na ihrisko s odvahou.
Tento moment sme si zaslúžili tvrdou prácou a výsledkami, vďaka čomu máme možnosť bojovať o ligový titul aj pohár. Vedeli sme, aké silné je Como, majú najlepšiu obranu, a napriek tomu sa nám proti nim podarilo skórovať. Dvakrát otočiť zápas proti Comu v priebehu pár dní dokáže len 'bláznivý Inter'.“
Vzhľadom na možné úspechy, ktoré môže Inter dosiahnuť, sa rumunský tréner pri kontakte s médiami nevyhol porovnávaniu s Josem Mourinhom, ktorý s čierno-modrými získal treble v roku 2010.
„Mourinho? Nemám rád byť v centre pozornosti. Som jednoducho Cristian. Mám vášeň pre to, čo robím, aj pre tím, ktorý trénujem. Snažím sa robiť svoju prácu čo najlepšie, aby som sa odvďačil tým, ktorí mi verili, tomuto úžasnému kolektívu a aby sme dosiahli naše ciele,“ konštatoval Chivu.
Inter sa vo finále 13. mája v Ríme stretne s víťazom semifinále medzi Atalantou a Laziom, ktorého skóre je pred stredajšou odvetou vyrovnané 2:2.
„Nerazzurri“ tak stále môžu triumfovať v lige aj v pohári. Na čele tabuľky Serie A majú päť kôl pred koncom sezóny 12-bodový náskok pred milánskym AC a Neapolom. Aktuálne ťahajú sériu štyroch víťazstiev vo všetkých súťažiach.
Pre Como to bola naopak tretia súťažná prehra za sebou a strata v lige na štvrtú priečku, ktorá zaručuje účasť v Lige majstrov a okupuje ju Juventus, činí osem bodov. Zverenci Cesca Fabregasa prehrali s Interom aj 12. apríla (3:4) v lige, keď taktiež viedli 2:0.
„Nemôžem sa hnevať. Zápas sa zmenil po góle na 1:2, ale ešte predtým sme mali šancu a mohlo sa to všetko otočiť opačným smerom. Dvakrát sme boli blízko k tomu poraziť Inter v priebehu pár týždňov. Vedeli sme, že títo chalani podajú skvelý výkon po piatkovej prehre so Sassuolom, a aj to urobili.
Stále nám niečo chýba, ale to sme vedeli. Inter hral minulú sezónu finále Ligy majstrov, je to víťazný tím. Sme na rovnakej úrovni ako Inter? Nie, ale sme blízko. Len nie sme takí silní v oboch pokutových územiach,“ citoval španielskeho kouča portál Football Italia.