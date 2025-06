Zaniknuté ihriská? Je to trauma. Značka Inter však žije a nechce byť do počtu

V apríli si mysleli, že šancu na postup prehajdákali. Futbalisti Interu Bratislava mali v úvode jarnej časti výbornú pozíciu v III. lige Západ, následné straty bodov však zapríčinili, že sa umiestnili na treťom mieste. Žlto-čierni sa však nakoniec predsa môžu radovať z postupu. Sereď síce vyhrala súťaž, ale neposlala načas prihlášku do druhej ligy. Druhá Lehota pod Vtáčnikom účasť v druhej lige vybojovala v kvalifikačnom stretnutí. Štyri týždne pred začiatkom MONACObet ligy výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu napokon rozhodol, že namiesto Serede zaradí do druhej ligy na základe regionálneho princípu prvý nepostupujúci tím zo skupiny Západ, teda Inter.

Prezident klubu JOZEF BARMOŠ v rozhovore pre Sportnet prezradil, čo to pre klub znamená.

Inter v marci bol na čele III. ligy Západ, potom však prišli výsledkové zaváhania a napokon ste obsadili tretie miesto. Verili ste, že ešte sa nájde cesta, ako sa dostať do vyššej súťaže? Vtedy som to považoval za uzavretú vec, ale potom presakovali rôzne informácie, že sa niekto neprihlási, že sú niekde problémy. Čakalo sa, čo s tým bude. Boli sme pripravení, keby nás oslovili a stalo sa. Sme radi, že to takto dopadlo. Ušiel nám mesiac apríl, keď sme v súťaži stratili vybudovaný náskok. Som však rád, že to skončilo postupom, ktorý sme si, samozrejme, všetci želali.

Čo všetko ešte potrebujete spraviť pred začiatkom súťaže? Nastane oživenie v kádri. Káder, ktorý je k dispozícii, bol pripravený na tretiu ligu. Teraz to musíme ešte podopĺňať v rámci možností. Nechceme byť v druhej lige iba do počtu, ale vážne braný súper. Tipy na posily vyšli od trénera aj od manažérov. Tréningový proces sa začína v utorok a budeme mať aj rozhovory na tieto témy. V lete sa stal trénerom Interu Bratislava Marián Šarmír. Čo čakáte od spolupráce? Myslím si, že je to dobrá voľba. Dúfam, že sa jeho skúsenosti z minulosti pretavia do nášho mužstva, nielen do herného prejavu, ale aj do výsledkov. Máme spoločnú nádej, že to posunieme tam, kam by to malo smerovať do budúcna.

Aké budú vaše ambície v druhej lige? Každý nováčik sa musí najprv adaptovať v súťaži. Bol by som rád, keby sme nemali existenčné problémy. Chceme sa etablovať a po dobrom rozhliadnutí pokúsiť sa v ďalšom ročníku bojovať o špicu v druhej lige. Toto sú najsmelšie plány. Veľkým problémom bratislavských klubov je, že nie sú vyriešené infraštrukturálne podmienky. To je veľký hendikep a to nás trochu zaťažuje.

Budete hrať domáce zápasy naďalej na Pasienkoch? Áno, vďaka dohode so Slovanom sa ešte táto celá sezóna odohrá na Pasienkoch. Závisí od ostatných okolností, či to ešte bude pokračovať ďalej, alebo to už bude záverečný ročník. My už nie sme majiteľom tých priestorov, ale určite sa o tom bude komunikovať. Aj Slovan bude mať svoje béčko na Pasienkoch, teda obidve mužstvá budú pôsobiť pri sebe.

Jozef Barmoš (vpravo) s Jozefom Štibrányim na stretnutí jubilantov. (Autor: TASR)

Štadión teda spĺňa druholigové podmienky? Áno, v tomto stave to vyhovuje. Bol tam problém so šatňami, ale tie sme vyriešili kontajnerovými kabínami, ktoré sú k dispozícii aj naďalej. Pokiaľ by to nebolo odsúhlasené, vznikol by veľmi vážny problém, lebo už si naozaj neviem predstaviť, kde by bratislavské mužstvá mali hrávať. Dúfam, že sa to čo najrýchlejšie znormalizuje a pohnú sa veci správnym smerom. Strata ihrísk v Bratislave bola enormná a zasiahlo to futbal neskutočným spôsobom.

Je šanca, že v dohľadnej budúcnosti by Inter zase mal svoj vlastný štadión v Bratislave? Je to náš problém, ktorý by sme chceli do budúcna vyriešiť. Nejaké veci sú v riešení, ale v tejto fáze by bolo predčasné niečo konkretizovať. Podľa reakcií fanúšikov na sociálnych sieťach sa už veľmi tešia na bratislavské derby Petržalka - Inter. Ako to vnímate? Keď hrávate spoločnú súťaž, tak ten fanúšik, aj keď nefandí konkrétne Interu alebo konkrétne Petržalke, ide si pozrieť súpera, ktorý jeho tím čaká. To znamená, že sa zvýši návštevnosť aj na iných štadiónoch a tým pádom sa troška oživí atmosféra. Verím, že diváci budú zvedaví na druhú ligu a naštartuje to celkovo atmosféru okolo futbalu v Bratislave. Zaniklo príliš veľa ihrísk a štadiónov a nové chýbajú. To je deficit, ktorý nám mesto trochu dlhuje.

Inter od svojho reštartu v roku 2009 strávil dve sezóny v druhej lige. V ročníku 2017/2018 obsadil ôsme miesto, o rok neskôr však bol štrnásty a vypadol. Myslíte si, že súčasná druhá liga bude náročnejšia? Musím sa vrátiť k jednej udalosti. V druhej lige nebol VAR a my sme odohrali doma dobrý zápas s Popradom, kde sme remizovali 0:0. Dali sme regulárny gól, ale nebol uznaný. Práve tie dva body nám potom chýbali a potom sme vypadli. Nebola to však príčina len jedného zápasu. Chceli by sme tentoraz nemať takéto starosti, ale nejdeme bubnom na zajace. Chceme sa poctivo pripraviť, posilniť a doplniť mužstvo tak, aby to nebola jedna sezóna v druhej lige, ale viac rokov, aj s perspektívou vyššej súťaže. Ak by sa vyriešila otázka štadióna, našiel by sa sponzor, prečo sa nevrátiť na vyššie pozície? Určite by to bolo oživením aj pre najvyššiu súťaž. Meno Inter Bratislava ešte chvalabohu stále rezonuje.